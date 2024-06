De EEUU a Francia: ¿está la ultraderecha 'patriótica' traicionando a sus países?

Estaba a finales de mayo esperando a un amigo en un bar, cuando Donald Trump fue condenado por todos los cargos por un jurado de sus pares. Naturalmente, le compré un trago al camarero para celebrarlo y, por supuesto, lo mencioné en las redes sociales.

Eso no hizo feliz a algunos que conozco. “Es una pena que la gente se regocije cuando un expresidente es condenado. El mundo se ríe de nosotros, ¡Biden es un payaso!”, escribieron. “¿Por qué te importa lo que pase aquí? Vives en Francia. No tienes idea de lo que estamos pasando. Los precios de la gasolina, los precios de los alimentos, la delincuencia, 100.000 personas al año muriendo a causa del fentanilo, la inflación. Si no te gusta nuestro país, renuncia a tu ciudadanía.”

Por si sirve de algo, los estadounidenses gastan menos en alimentos como porcentaje de las compras de los consumidores que cualquier otra persona en la Tierra; pagan menos por la gasolina que todos, excepto los indonesios, los rusos, los chinos y los saudíes, por sus vehículos gigantescos que consumen mucho combustible; la inflación en Estados Unidos alcanzó un máximo del 9% en 2022, mientras que la inflación en la zona del euro alcanzó un máximo del 10,6%; y los delitos violentos en Estados Unidos se desplomaron en los primeros meses de 2024, aunque las 34 condenas por delitos graves de Trump seguramente han elevado la tasa de criminalidad de los expresidentes a máximos históricos.

Pero como la mayoría de nosotros sabemos, intentar cambiar la percepción de alguien con hechos es un esfuerzo relativamente inútil. Lo que más vale la pena mencionar es que muchos de los partidarios de la extrema derecha dicen ser “patriotas”, cuando en realidad odian casi todo lo que realmente son sus países.

¿El imperio de la ley? Apoyan al sistema de justicia cuando condena a sus enemigos, pero lo desacreditan cuando condena a sus ídolos. ¿Elecciones libres y justas? Solo creen –¡incluidos los jueces de la Corte Suprema!– en los resultados cuando sus candidatos ganan. Algunos incluso llegarán a casi cualquier extremo para excusar un intento de golpe de Estado, a los alborotadores que destrozaron el Capitolio y contribuyeron a la muerte de un oficial de policía, y al criminal que los incitó a hacerlo.

¿Ciudades americanas? Están convencidos de que son lugares “horribles” y plagados de crímenes. ¿Belleza natural? Abajo las regulaciones medioambientales destinadas a preservarlo, y “taladra, nena, perfora”.

Odian el orden mundial liberal que su país construyó después de la Segunda Guerra Mundial, las instituciones internacionales que diseñó, los tratados internacionales que firmó y la alianza defensiva a la que pertenece. Odian la idea de pagar impuestos para garantizar el bienestar común de sus conciudadanos, en gran parte porque odian la realidad demográfica de su país tal como es.

¿Qué es exactamente el Estados Unidos que “aman” sino un fantasma?

Los votantes europeos no están tan perdidos como sus homólogos estadounidenses. En Francia, la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) intenta ocultar el extremismo de su núcleo duro con el fin de lograr el éxito electoral, mientras que Trump está cada vez más trastornado con promesas de purgas, exhortaciones a que los militares deberían ser leales sólo a él y reflexiones sobre cumplir múltiples mandatos más allá de límites constitucionales.

Pero la esencia de lo que venden es la misma: una historia de nuestra propia debilidad disfrazada de receta para el “control” en un mundo que puede parecer gira en todas direcciones. Tan débiles somos que nuestras sociedades corren el riesgo de quedar sumergidas y dominadas por quienes buscan asilo y refugio. Demasiado débiles para integrar a los inmigrantes, a pesar de que los últimos 150 años de historia francesa han sido una historia precisamente de eso, de integración, tan exitosa que apenas se habla de los relatos de la inmigración armenia, italiana, españoles, portugueses y alemanes (tal vez debería hablarse de esto con más regularidad y de forma más intencionada).

Nos han intimidado para que nos sometamos, afirman. Somos víctimas de la Unión Europea, de profesores inmersos en el wokismo y de la agenda verde. Somos débiles, débiles, débiles, pero ellos, por supuesto, nos harán fuertes (otra vez).

Esta no es la mentalidad de los fuertes; es el ego salvaje que resulta de profundas inseguridades. ¿Qué más se puede esperar de un partido que, pese a restar ahora importancia a su apuesta de promover vínculos más estrechos con Vladimir Putin, se ha financiado a través de bancos conectados al Kremlin y habla de sus planes para subvertir la democracia?

¿Alguien más encuentra esto patético? ¿Este argumento de que nuestras sociedades son “las más grandes de la historia”, pero al mismo tiempo demasiado débiles para afrontar los enormes desafíos de nuestro tiempo? ¿Demasiado débiles para hablar honestamente sobre nuestra propia historia? ¿Que cualquier cosa que no sea ser adorado por los demás es evidencia de un declive total?

No sorprende que RN presente candidatos que, como alega Libération, muestran creencias y teorías de conspiración que no tienen cabida en una democracia moderna. Algunas civilizaciones “simplemente permanecieron por debajo de la bestialidad en la cadena de evolución”, dijo Marie-Christine Sorin, candidata enfermera registrada en el suroeste. Sophie Dumont, candidata por la región de Borgoña, compartió comentarios acusando a Ucrania de ser “el mayor proveedor de niños para las redes de pedófilos”. Françoise Billaud, que se unió al Frente Nacional, precursor de Agrupación Nacional, en los años 80 del siglo pasado, ha rendido homenaje a Philippe Pétain y otros colaboradores nazis.

La destrucción es mucho más fácil que la creación, y estas son personas que son incapaces de crear nada. Francia debería saber esto: construyó la reconciliación de posguerra con Alemania, la Unión Europea y una Europa sin fronteras internas porque creía en su propio potencial creativo, no en su insuperable debilidad.

Y también porque fue guiada por una visión ideológica con su herencia de resistencia, no de colaboración. El ADN de Agrupación Nacional se encuentra en otra parte, por supuesto. En los anti-Dreyfusards y en el colaboracionismo de Pétain y Louis-Ferdinand Céline, más que en la Francia que se negó a dejar morir la idea de la República incluso si eso significaba unir sus manos con otros en donde fuera. Hay quienes aman a sus países lo suficiente como para pasar del reconocimiento al progreso, y quienes no lo hacen, y por eso permanecen en una negación basada en la vergüenza. “Nacionalista” es una etiqueta que poseen. ¿Pero patriota? No en mi libro.