Verde, que te quiero verde

Esto me quita el sueño ¿tenemos claro qué es empleo verde? Sí, aquellos que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura, el automóvil o la construcción, o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética. Pero seamos sinceros, las energías renovables no son tan intensivas en la generación de empleo. Sin embargo, la automatización y la robotización tienen una empleabilidad puntual intensa en la fabricación y en la instalación de cada sistema, por no hablar del obligado mantenimiento y mejoras sobre el funcionamiento.

Todo dirigente con dos dedos de frente estará a favor de reactivar el empleo, máxime si este aboga por la sostenibilidad ecológica, pero lo que no está tan claro es la capacidad que tienen ciertas industrias (al menos en el estadío de desarrollo actual en nuestro país) para absorver grandes números de empleos.¿Pueden ser las industrias de recuperación una trampa ideológica simplista?

Según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), una pérdida aproximada de 6 millones de puestos de trabajo, pero a la vez va a permitir la creación de unos 24 millones nuevos. Pues si se toman las medidas necesarias para mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados, se crearán 18 millones de nuevos puestos de trabajo para el año 2030 y seis millones adicionales como resultado del crecimiento de la economía circular.. Por ejemplo, en las zonas rurales de Zambia (país que padece una crisis energética y con limitado acceso a electricidad) ya se está capacitando a mujeres para que puedan construir sus hogares usando técnicas sostenibles y a ensamblar e instalar paneles solares. Esto supone un aumento de la calidad de vida, disminuyendo el impacto medioambiental gracias a la reducción de desechos y contaminación

A corto y medio plazo, según las estimaciones de la Comisión Europea, si se aplicase la normativa vigente de gestión de residuos, se crearían más de 400.000 empleos, de los cuales 52.000 serían en España, según recoge el informe Situación y evolución de la economía circular en España, publicado por COTEC en 2017. Cabe destacar que sólo mirando las cifras de las startups españolas en el sector energético, se observa un crecimiento en los últimos años de forma exponencial y sus patentes también. Según datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la energía eólica presenta el mayor volumen de solicitudes (un 44% del total), seguida de la energía solar (un 43%) y la energía oceánica.

Ante este escenario tenemos dos retos. El primero es velar por esa ‘transición justa’ (tal y como lo llama la OIT) en industrias que contribuyen a la emisión de gases contaminantes y a otros factores del calentamiento global, que están condenadas a desaparecer con esta transformación económica. Se ha de gestionar bien la política de subsidios, los cursos de formación en nuevos oficios y la ayuda para la reubicación geográfica. El segundo reto es paliar la falta de especialización para compensar la demanda, sólo se podrá compensar con una buena formación (hemos de replantear el modelo universitario ya) y con talento con una sed de aprendizaje continuo y de adaptabilidad.

Además desde el Ayuntamiento debemos ser conscientes de que el futuro verde necesita de estos empleos y las expectativas de su creación tienen que sustentarse por ese talento que pueda activar esta economía sostenible y sustentable. ¿Qué estamos haciendo para incentivarlo? ¿Cómo lo estamos formando?