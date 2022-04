Educación con un poco de Filosofía, política sin rastro de ella

Aclaración: la siguiente columna no analiza el guantazo de Will Smith a Chris Rock aunque el Real Estatuto del Columnista, en su artículo 10.2, determine que el articulista español tiene que opinar siempre, y bajo cualquier supuesto y circunstancia, del tema del que todo el mundo habla

Expuesta a sanciones, hoy quiero escribir sobre la asignatura de Filosofía, que ha sido protagonista los últimos días de un agrio debate a raíz de la implantación de la LOMLOE, la nueva Ley Educativa. ¿Qué sucede? Pues que la Filosofía no está incluida en la lista de optativas que los institutos están obligados a ofertar en cuarto de la ESO. Las comunidades autónomas serán las que decidan si se incluye o no como optativa. El nuevo currículo escolar sí convierte la Filosofía en asignatura obligatoria en segundo de Bachillerato, además de mantenerla en primero. Eso sí, no se incluye, tal y como se prometió hace años, la asignatura de Ética en cuarto de la ESO de forma obligatoria. ¿De dónde veníamos? De la LOMCE, o ‘Ley Wert’, que había eliminado la Ética y Educación para la Ciudadanía de 4º de la ESO, mientras que Historia de la Filosofía había dejado de ser obligatoria en 2º de Bachillerato. Solo se dejó una materia obligatoria, en 1º de Bachillerato.

Son muchos los motivos por los que sería beneficioso empezar a estudiar Filosofía durante la enseñanza obligatoria, antes de lo que lo hicimos nosotros y antes de lo que lo harán los alumnos actuales. Habrá quien piense: ¿Pero qué narices podría aprender un niño de 10 años leyendo la ‘Crítica de la razón pura’ de Immanuel Kant o el ‘Así habló Zaratustra’ de Nietzsche? ¿Qué podría aportarles ese universo de inteligibilidad? Pero es que la filosofía es mucho más que analizar a los clásicos: consiste en estimular el pensamiento crítico, en aprender a juzgar, discernir, reflexionar, argumentar, incluso las cosas en contra de nuestra intuición.

Partiendo de la base de que la enseñanza filosófica lleva mucho tiempo mermada en el currículo escolar, no deja de sorprender el renovado, por no decir novedoso, interés en la Filosofía de nuestros políticos cuyos partidos llevan años lanzándose leyes educativas como puntos en la red, tanto que algunas llegaron cuando las anteriores no habían sido siquiera implantadas de todo. La LOGSE, la LOPEG, la LOCE, la LOE, la LOMCE, la LOMLOE... Nos estamos quedando sin siglas para las futuras Leyes Generales de Educación y eso sería verdaderamente dramático.

Estas ínfulas recientes de John Keating y de Merlí que vemos en políticos cuyos partidos podrían haber instalado la Filosofía en el pasado como materia obligatoria durante la ESO, este insólito interés por el pensamiento crítico en políticos que deslizan bastante más crítica que pensamiento, estaría bien que se materializara en sus discursos y agendas. Porque si uno escucha sus intervenciones, o lee sus tuits, podría convenir que tienen un verdadero sesgo anti-filosófico; que gran parte de lo que dicen y hacen proviene de un enemigo declarado de la Filosofía: la inercia.

Algunos políticos deberían aprovechar esta nueva querencia platónica para reflexionar sobre conceptos como la igualdad, sobre la comunidad, sobre la justicia. Parece difícil que lo hagan porque la búsqueda de la verdad y la búsqueda de los votos suelen ir por caminos separados. Y porque la necesidad de mantenerse en la línea ideológica de un partido impide, a menudo, la honestidad y la libertad de pensamiento. Si la Filosofía va de hacerse y responder preguntas, desde luego no es un terreno que domine demasiado nuestra clase política. Y eso que muchos de ellos son de la época del BUP, que tanto extrañan.