Guía del autoestopista del fango

Un hombre sabio aleja su opinión de los errores y o se apiada o se ríe del tropel de los locos Petrarca

Este mundo no es ya el mundo que conocimos. Las reglas o han variado o están a punto de variar o nadie las respeta. Cada vez envidio más a quienes pueden darse el lujo de vivir al margen de la ciénaga -que eso sí es el lujo y no un Maserati diesel- pero no es mi caso. Así que si no nos queda más remedio que arrastrarnos entre el lodo, ni cabe otro destino que esquivar las pellas de barro de las llamadas élites políticas, bueno será que copiemos a Douglas Adams y nos hagamos con una guía para tener criterio sobre lo que sucede o bien podamos colarnos en una nave vogona que nos aleje de este cenagal.

En el análisis lógico, como en la justicia, cada caso es cada caso y cada uno debe ser analizado individualizadamente, eso sí, siguiendo unas reglas iguales. Eso es lo racional y luego está lo medieval, los linchamientos, las deducciones por proximidad, la acumulación de materiales sin relación real o los saltos en el vacío a la hora de unir la línea de puntos de los hechos o de realizar inferencias mediante inducciones o deducciones o de confirmar hipótesis. Estás reglas lógicas son universales y a ellas ha de sumarse la coherencia en el tratamiento. Rigen para el ciudadano corriente, más aún para el periodista, de forma reforzada para los representantes públicos y, en lo más alto de la escala, son sagradas en la Justicia. Vamos a ello y luego ustedes, inteligentes lectores, hagan con ellas lo que les dicte su buen criterio.

No, un representante público en un parlamento no puede acusar de delitos a sus pares pero menos a ciudadanos particulares sin más datos que informaciones publicadas. (Negativo para Sánchez sobre Ayuso y para Feijóo sobre la mujer del presidente y suma y sigue). Aun habiendo caso penal, lo prohíbe además la directiva europea sobre presunción de inocencia.

No, no se pueden utilizar las instituciones para planteamientos estratégicos del partido que las ocupa (Negativo para Pilar Alegría en rueda de prensa del Consejo de Ministros)

No, la AEAT no lleva siempre razón. Por eso existe la posibilidad de discutir con ella en los tribunales. No, la Fiscalía no ha efectuado ningún tipo de investigación propia, como sucedió en el 'caso Koldo', en el que tras las diligencias presentó querella, y se ha limitado a judicializar como denuncia lo que la Agencia Tributaria le ha enviado. Hacienda considera falsas unas facturas y esto deberá ser comprobado en sede judicial en un proceso contradictorio.

Sí, pinta mal para Alberto González Amador, como administrador único de la mercantil pero “pinta mal” no es una categoría intelectual o políticamente utilizable. Lo mismo sucede con las informaciones sobre Begoña Gómez y sus reuniones con Hidalgo y Air Europa que ahora el PP anuncia que judicializará. Indicios muy embrionarios desde el punto de vista de la prueba, como los relativos al ex ministro Ábalos, que tampoco han sido aún ni mencionadas en sede judicial.

No, no es lo mismo que un particular cobre comisiones por intermediar en la compra de mascarillas a que lo haga un funcionario público (eventual) como lo era Koldo García. Asqueroso en todos los casos, visto por nosotros que hubiéramos contactado a dios con el diablo aquellos días de forma altruista con tal de conseguir la preciada protección.

Sí, Ayuso tiene un problema porque o es una suicida o su pareja le ha mentido u ocultado datos. Deducir que ella sabía lo que estaba haciendo su Amador por la fecha de su primer beso cazado no se sostiene. “Cariño, estoy falseando unas facturas ¡nos mudamos!” Pretender que esa confesión se diera es presuponer mucho. Es perfectamente posible que Ayuso no supiera lo que estaba pasando en una mercantil como lo es que Sánchez no supiera que su mujer estaba visitando a los empresarios que dependían de una decisión suya para no arruinarse. ¿Qué puede hacer ahora Ayuso? Tiene margen hasta que el asunto se admita y haya imputaciones, pero si fía todo a una exoneración está ligando su destino político al de su pareja. Puede también, si considera que ha habido una ocultación y una puesta en peligro temeraria de su posición política, separar su destino del de este ciudadano. Eso es cosa suya aunque tendrá consecuencias en un momento u otro. En todo caso un representante público no puede ser derribado por una denuncia admitida a trámite y menos a un ser cercano, porque eso sería tanto como invalidar la voluntad popular y dejarla a expensas de un denunciante y un juez que estuviera por la labor. Pongan un listón, razonable e igual para todos.

No, decir la Fiscalía es de Sánchez no va aliviar el problema ni responde a ninguna pregunta. Eso no empece para que la secuencia temporal inspección-envío a Fiscalía-denuncia a Decanato dé que pensar porque es inusitadamente rápida y muy oportuna. ¿Es una respuesta a las informaciones sobre Begoña Gómez? Es posible tanto pensarlo como negarlo, pero la Montero debería estar calladita sobre cosas que afectan a su negociado.

Sí, la pareja de Ayuso como evasor fiscal se presenta como básica y del género tonto. La fórmula que se denuncia para llevar a cabo la trampa en el impuesto de Sociedades es burda y, sobre todo, denota una profunda avaricia. Sin olvidar que el objeto inicial es la persona jurídica -aunque la jurisprudencia apunta al administrador único- ¿por qué si quieres hacer trampa, en cada ejercicio superas los 120.000 euros para cometer un delito? Si se falsearon facturas en dos ejercicios ¿por qué no quedarse al límite de esa cifra bajo la cual no existe delito?

No, no hay ningún dato que respalde que la mitad del piso de Alberto González Amador, persona física, en el que vive Isabel Díaz Ayuso, haya sido pagado con dinero procedente de la evasión fiscal. Se trata de un salto en el vacío. No sabemos si ese dinero salió de la mercantil hacia la persona física ni si lo hizo en qué forma ni en qué se gastó. Se dice lo del piso como podía decirse de unas bragas de encaje. Si el dinero salió y en qué forma -legal o ilegal- tiene que estar reflejado en las cuentas societarias mas lo desconocemos. La mitad del inmueble fue pagado mediante hipoteca de medio millón de euros por la persona física del amante Amador. El origen de los fondos con los que se pagó el resto, unos 300.000 euros, es en este momento desconocido.

No, no tengan prisa por “tumbarse” unos a otros. Es ya evidente que les importa más su supervivencia política y el fin de los otros que la verdadera tarea de defender el dinero público de los ciudadanos y descubrir a los corruptos. Si esa fuera la finalidad, tendrían la paciencia necesaria para que las cosas fueran investigadas. Como lo que quieren es un martillo pilón para la demolición del adversario, toda prisa les resulta poca aún con el riesgo de que la racionalidad y la justicia mueran por el camino.

No, para nada es lo mismo la corrupción de un ciudadano, por mucho que duerma con la presidenta del PP de Madrid, que una trama formada por diversos cargos miembros de un partido político que actuaban usando las propias estructuras del poder. Lo de Amador no es lo del PP de la charca y Aguirre, por decirlo claramente, pero lo de Koldo sí amenaza directamente a las estructuras socialistas por la posición de quiénes están acusados y por la naturaleza política de quiénes les auparon hasta ahí y les permitieron actuar.

Y sí, las normas han de ser las mismas para todos y fijadas a priori. Si un prócer no es responsable de las andanzas de su pareja no lo es ninguno y si hay responsabilidad política la hay para todos.

No es una guía exhaustiva, sólo un bastón para caminar sobre el lodo.

Tan malo es que un corrupto no pueda ser perseguido como exigir responsabilidades a electos sin tener certezas.

Buena suerte ahí fuera. Recuerden que no batallan por nuestro dinero sino por su poder. Eso les dará una buena liana.