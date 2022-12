Abres los ojos. Hoy parece que, al fin, ha salido el sol. Es buena noticia porque llevaba varios días lloviendo y la ropa seguía húmeda en el tendedero. Sales de la cama de un ligerísimo brinco. Pasas por el baño. Te humedeces la cara. Pones la cafetera en el fuego; comienza a producir su sinfonía de sonidos y olores habitual. Metes en la tostadora dos rebanadas de pan que untas con margarina (el médico no te deja tomar más mantequilla) y mermelada. Desayunas con la tele encendida, que siempre está ahí, de fondo, como un murmullo. Te desprendes de la bata y te vistes con ropa de calle. Bajas al supermercado. Llevas anotado en una libreta lo que necesitas: Fairy, cebollas, patatas, yogures, desatascador, manzanas, pescado (cualquiera que no esté caro). “La maldita inflación”, exclamas. Igual lo has dicho demasiado alto, bueno pues si te han escuchado que te escuchen, qué más da. Aprovechas para pasar por la farmacia y medirte la tensión. Vuelves a casa. Te cruzas con un vecino en el rellano. Va con prisa y no te saluda. Cocinas. Hoy toca lentejas. Siempre te recuerdan a las que te hacía tu madre. Te acuerdas de ella, cómo se veía de espaldas, con su delantal de flores, frente a los fogones. Comes. Te sientas en el sofá y te pones a ver la tele. Hay una persona en el plató que no conoces, seguro que te has perdido algún cotilleo reciente, con quién estará ese liado para estar ahí. Pasas la tarde cambiando de canal en canal. Ya anochece afuera. El naranja colorea los muebles del salón. Cada vez anochece antes, claro, el cambio de hora. Decides adelantar la cena. Será una tortilla francesa con jamón en taquitos. Vuelves al sofá. Hoy emiten el programa ese que tanto te gusta de concursantes que cantan. Te entra sueño pasadas dos horas. Bostezas repetidamente. Recorres el pasillo hasta llegar a la habitación. Miras, de reojo, varias fotos que hay sobre la mesilla de noche. Te tumbas. Tras varios minutos de pensamientos inconexos, te duermes. Has pasado todo el día sin hablar con nadie.

