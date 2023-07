Refranero español para el día de reflexión

“Cree el ladrón que todos son de su condición”. Eso es lo primero que se me vino a la cabeza tras escuchar a Santiago Abascal nada más arrancar el debate de RTVE. Todavía no había intervenido ninguno de sus oponentes e hizo su primer anuncio: todo lo que iban a escuchar los telespectadores iban a ser mentiras, datos falsos, interrupciones para no dejarle hablar y manipulaciones de la realidad. Un pronóstico que terminó respondiendo más bien a su propia intervención que a la de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Los bulos sobre la ley Trans, la Ley del solo sí es sí, el autor de asesinato de la dependienta de Tirso de Molina, las presas “dinamitadas” o la votación de la reforma laboral fueron tan solo una muestra de lo que es la campaña del partido de extrema derecha, más conocido en las redes sociales como “VulOX”. Pero la información intencionadamente errónea o confusa por parte de Abascal es un clásico en su formación que, junto al líder del PP, se han lanzado a teñir de dudas la actuación de Correos ante un posible fraude electoral. Y es que Nuñez Feijóo también ha sido bautizado en las redes sociales como “Fakejóo” por su falta de rigor en los datos que ha venido dando en sus intervenciones públicas y televisadas, siendo la más sonada la que protagonizó en TVE con la periodista Silvia Itxaurrondo a principios de semana cuando faltó a la verdad al afirmar que su partido siempre había subido las pensiones conforme al IPC, algo que no sucedió durante tres años del mandato de Rajoy.

Pero no es este el único refrán que se me viene a la cabeza en estos días. Cuando veo a Pedro Sánchez me salta el automático de ese que dice que “el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”. El líder socialista no solo sabe que necesita a Yolanda Díaz y a Sumar si los votos terminan cuadrando para gobernar. Es que, además, sabe que, en esta ocasión, a diferencia de anteriores citas electorales, el liderazgo que está a su izquierda le añade valor a su proyecto político. Sánchez sabe que no tiene nada que tener de la sombra que la ministra de Trabajo pueda proyectar en él, más bien todo lo contrario, ante la que está cayendo Yolanda Díaz para Pedro Sánchez es un refugio climático. Su capacidad de trabajo, los consensos logrados entre patronal y sindicatos, los datos de empleo y las soluciones que se dieron a empresas y trabajadores durante la pandemia son el mejor aval de una carismática gestora que, además, tiene (al igual que el candidato socialista) el don de estar en el momento justo y en el lugar adecuado para lograr unir y agrupar el voto de la izquierda en torno a su figura.

Aunque si de coaliciones de gobierno hablamos, son dos los refranes que se me vienen a la cabeza cuando pienso en los que ya han suscrito PP y Vox en numerosos ayuntamientos y varias comunidades autónomas. Uno es “dime con quién andas y te diré quién eres” porque es insostenible pensar que el partido de Feijóo va a luchar contra la violencia machista, la lgtbifobia y el fascismo permitiendo que desaparezcan las consejerías de igualdad, los puntos violeta, retirando bancos arcoíris de las plazas de los pueblos, quitando las banderas arcoíris de las fachadas de sus ayuntamiento, cancelando obras de teatro clásico, películas de Disney y frenando la promoción del cine español cuando toca temas de diversidad sexual o feminismo, cuando no retirando directamente libros de las bibliotecas municipales porque no están en castellano. Es imposible no pensar que son PP y Vox son lo mismo cuando se censura y señala la cultura, la diversidad y la pluralidad como algo que retirar del espacio público para promover corridas de toros y combates de boxeo. Dice el otro refrán que se me viene a la cabeza “cría cuervos y te sacarán los ojos”, está claro quién está criando cuervos (el PP) y lo que terminará pasando en sus gobiernos con la extrema derecha, se terminará dañando no solo la vida y los valores democráticos sino a los votantes del Partido Popular que, si hubieran querido las políticas de Vox, no hubieran votado a los de Núñez Feijóo. De hecho, muchos de sus votantes se abstendrán este 23J para no contribuir a la derogación de derechos que anuncian desde la derecha escorada sin pudor.

Esto me lleva a otro refrán, “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”. Estas elecciones generales hay que votar, entre otras cosas por lo que dice ese otro de que “cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar”. Meloni, en Italia, ha emprendido una ofensiva contra las parejas homosexuales y sus hijas e hijos mientras endurece su política migratoria con más expulsiones y menos protección con una ley que tildan de inconstitucional desde la oposición. El gobierno de Finlandia enfrenta una grave crisis de legitimidad por la presencia de la extrema derecha que encadena escándalo tras escándalo. En Suecia se ha abierto una grave crisis social, de convivencia y diplomática por la autorización del gobierno sueco a una protesta en la que se iba a quemar el Corán. Orbán, en Hungría, acaba de aprobar una ley, denominada la ‘Ley de la Venganza’, que restringe derechos fundamentales a los profesores. Y así podríamos seguir con una lista interminable de violaciones de los derechos humanos en aquellos países donde la extrema derecha llega a las instituciones de gobierno para debilitar la democracia y sembrar odio y hostilidad. Por eso, “más vale prevenir que curar”.