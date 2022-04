Revisando a los pseudoaliados de los activismos.

Todos los españoles con los que he conversado sobre los problemas que he tenido asociados por ser china suelen sentir empatía y comprensión. Algunos incluso sienten un poco de empatía de más: “a ti te señalan por china, a mí por ser de Badajoz/Canarias/Galicia en Madrid”. Pero en general, todo suele ser bienintencionado, pero ¿qué pasa cuando este apoyo tiene buena intención pero una ejecución… deficiente? ¿Pesa más la ejecución que la intención?

No estoy segura, sobre todo si son personas con gran peso mediático.

Hace poco se celebraron los premios Ídolo, unos premios para creadores de contenidos digitales. Inés Hernand ganó el premio en la categoría de conciencia social. Cuando aceptó el premio, Inés expresó su incomodidad sobre “la blanquitud” de los premios en sí mismos (sus palabras literales fueron “somos aquí más blancos que Baqueira Beret”), aludiendo a la falta de personas racializadas en nominaciones e invitados. Y mencionó a tres activistas en redes al aceptar el premio: Afroféminas, Desirée Beela, y yo misma (Gracias Inés

Por una parte, bien que se haya querido premiar el activismo digital, esto demuestra que es una categoría con relevancia en redes, que la gente se preocupa y consume estos contenidos, pero por otra parte, no debería de recaer sobre la premiada el señalar el déficit de la gala, ni educar a la organización.

Aliadxs 01 - Colectivo 0

(Llamaré colectivo a las personas protagonistas de las opresiones: racializados, LGTBIQ+, mujeres…etc)

Una influencer sobre sexualidad con millones de seguidores, tiene contenidos sexuales educativos en los que se refiere a las personas únicamente por sus genitales: coños y pollas. Un ejemplo es un vídeo en el que se refiere a los tipos de tríos: coño-coño-coño, coño-polla-coño, polla-polla-coño… etc. Supongo que la intención es que sea un lenguaje más inclusivo, ya que las personas son más que sus genitales, y las relaciones sexuales tienen bastante miga. Si ya hay mucha variabilidad entre relaciones sexuales heteros, imaginaos meter en el mismo cajón relaciones sexuales heteros, homos, de definiciones inconclusas… etc. El “pseudo enguaje inclusivo” no dejaba de parecerme tremendamente reduccionista e invisibilizador. Al preguntar a unas amigas, que son pareja de mujer trans y mujer cis, también les chirriaba estrepitosamente: si la intención era ser inclusiva, también se excluye a personas intersex y personas no binarias que no entran en ese esquema. Yo, como mujer cis, no me siento cómoda con estas denominaciones, mi amiga, mujer trans, tampoco.

Aliadxs 2 - Colectivo 0

Una directora española de cine, con un bagaje un tanto polémico a sus espaldas, próximamente hará una película sobre la comunidad china en España. Hablando con Paloma Chen y otras personas del movimiento asiático-descendiente en España, comentaron que el proyecto les chirriaba muchísimo, primero, porque colectivos activistas ya avisaron en su momento de que la película anterior era muy estereotipada y sus voces no fueron oídas, y segundo, la perspectiva de las personas representadas, que no deja de ser privilegiada y estereotipada, la visión de lo que una persona española cree que son las chinas. Ayer fueron gitanas, hoy chinas, ¿mañana fruteras pakistaníes? Pero todo bien, oiga, porque vamos a desmontar estereotipos.

Aliadxs 3 - Colectivo 0

Teta & teta, una cuenta feminista, publicó un post sobre el planchado de pechos en África que algunas lectoras tildaron de racista. Como ellas no tenían muy claro el asunto en cuestión, ya que era un post de denuncia a la práctica en sí, no a las mujeres ni a las niñas que estaban oprimidas por dicha práctica, preguntaron a una persona especializada en ello, Desirée Bela. Tuvieron una charla muy constructiva que colgaron online sobre el post, el uso del lenguaje, y sobre todo, en propias palabras de Desirée “no es dar voz, es ceder espacio”. Porque voces ya hay, voces ya tenemos. Voces formadas que tienen especialización en la temática, y que lo tratarán desde una perspectiva horizontal, no la perspectiva eurocentrista. Ambas partes quedaron contentas tras la charla, y la comunidad que sigue a Teta&Teta se vio enriquecida con la reflexión.

Aliadxs 3 - Colectivo 1

Ejemplos de “todo por el pueblo pero sin el pueblo” tengo miles. Y no dejo de preguntarme, si tan tan tan tan obvias son las injusticias y las opresiones, si tan buena intención hay, primero ¿por qué cuesta formarse?; segundo, ¿por qué cuesta apartarse a un lado y dejar que personas con el bagaje, la formación y la legitimidad sobre el tema, hablen? Porque una cosa os digo, ejemplos como el de Teta & Teta hay pocos, la reacción instantánea suele ser: “a ver si ahora no se va a poder hablar de nada”. Nos chirría mucho que un influencer random hable de usar antibióticos para su dolor ocasional de garganta, pero no nos chirría que todos los tertulianos que hablaron sobre el movimiento BLM fueran solo españoles.

Si alguien no trata conmigo, no tiene una relación conmigo. Si eres aliado de un colectivo, por algo en cuestión, pero no hablas con ese colectivo, no sabes cuáles son sus necesidades y, encima, creas contenido de ello, igual la alianza es contigo mismo. Los activismos no deberían ser likes fáciles para influencers.