Agua de Valencia y futurología

Con los muertos sin enterrar, con el barro todavía hasta los tobillos, y los supervivientes sin agua, sin luz, sin cobertura, y en muchos casos sin comida, vamos a hacer un ejercicio de futurología e intentar adivinar algo de lo que pasará en los próximos días en relación con las reacciones a la catástrofe valenciana.

Primero. Algunos sectores de la izquierda utilizarán a las víctimas de la catástrofe para atacar políticamente al Govern, que replicará calificando dichos embates como de una bajeza moral nunca vista y que hay que dejar a las víctimas en paz. Ya se sabe que en cuestión de muertos los hay, como en el caso de los vivos, de diversas clases y no es lo mismo instrumentalizar unos que otros.

Segundo. Ante las críticas que lloverán sobre Mazón respecto a la evidente inacción y falta de medidas de prevención ante lo que se venía encima, este se escudará en los protocolos y en los técnicos. Por supuesto no se tendrá en cuenta que a las diez de la mañana decía públicamente que la tormenta se iba a Cuenca y que por la tarde ya no llovería (¿se lo dijo algún técnico o el primo de Rajoy?); que la AEMET llevara días advirtiendo del peligro y que los servicios meteorológicos de la televisión pública valenciana hicieran lo mismo noticiario tras noticiario; tampoco que en la primera comparecencia del responsable de emergencias autonómico, casi a las nueve de la noche, hiciese alarde de que “por primera vez se ha remitido una alerta a todos los valencianos a través del móvil”, naturalmente sin citar que cuando se remitió dicha alerta hubo quien no la pudo leer porque ya estaba muerto, o quien la leyó encima del techo de su vehículo totalmente rodeado por las aguas desbordadas. Parece que el sr. Mazón, como tantos otros mandatarios, no tienen en cuenta a los técnicos más que para cargar sobre sus espaldas el fracaso de su gestión. Los técnicos tienen una función importantísima que es la de garantizar el funcionamiento de la administración, e informar técnicamente a los dirigentes públicos para que estos puedan adoptar las decisiones con conocimiento de causa, ni más ni menos. Las decisiones, y más si son de calado o urgentes como en el caso de catástrofes como la que vivimos, las tienen que tomar quien está al mando. Para ello se presentó a las elecciones, y no a unas oposiciones para Jefe de Negociado. Que cada palo aguante su vela.

Tercero. Esta catástrofe, y otras que vendrán en los próximos años, no servirá para que se tome ninguna medida que contribuya a prevenir o disminuir los daños que vendrán. Los técnicos (sí, los mismos técnicos) llevan tiempo anunciando que este tipo de fenómenos meteorológicos van a más en el Mediterráneo; que hay que limpiar los ríos de especies invasoras; que no hay que construir en barrancos y zonas de riesgo; que no hay que asfaltar las ramblas para que no se incremente la velocidad de las aguas en caso de avalancha, etc. pero a estos técnicos no se les hace caso más que para calificarlos de catastrofistas, como ese concejal valenciano para el que el discurso sobre el cambio climático no es más que una excusa ideológica justificativa del derroche público. No contento con no hacer nada de lo que piden catedráticos, meteorólogos y demás ralea, este Govern va a tomar medidas como la de modificar la actual normativa territorial para autorizar la construcción de hoteles a doscientos metros de la línea de costa, propuesta que seguramente ha sido avalada por algún técnico. Por lo menos no han dicho que estos hoteles servirán para acoger a las víctimas de futuras catástrofes naturales.

Esperemos equivocarnos en todo, o casi todo, y que en los próximos meses la gestión del Govern se caracterice por la eficiencia y rapidez que la reconstrucción de todo lo perdido que debe ser el eje sobre el que gire toda su política a partir de ahora. Esperemos altura de miras, reconocimiento de errores propios y visión de futuro. Tienen delante la oportunidad de pasar a la historia como el Govern que sacó del marasmo a la Comunidad. Esperemos, por el bien de todos, que no la desaprovechen.