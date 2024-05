El borde del abismo

El día 24 de abril vimos el abismo desde su borde: oscuro por insondable, con la sensación de la la fuerza que nos empuja hacia él. Los más viejos saben lo que esconde, y también conocen que este borde español continúa por el mundo occidental. Algunos de los más jóvenes son indiferentes, tal vez porque, como suele decirse, “los niños no ven el peligro”. Evitamos la caída, de momento… Nos revolvimos, nos apuntalamos con fuerza para frenar, para parar la mentira, para descubrir la vileza de los que empujan, para proteger a nuestros hijos de un futuro que, si no lo evitamos, repetirá el pasado de horror que algunos quieren soslayar.

El día 24 de abril empezó lo que por ahí dicen que fue una pantomima, y acabó con un sentimiento de alegría para unos y de frustración para otros. Pero no nos engañemos, es la alegría que siente el enfermo cuando una noche no le atenaza el dolor, y puede dormir en paz. La enfermedad volverá a morder, inmisericorde. Hace falta cirugía, ya no vale el paracetamol. El día 24 de abril fuimos más conscientes de nuestro mal.