¿Una forma posible de aumentar los ingresos?

Podría ser tan fácil (no puede serlo, pero no debo andar muy descaminado) como incrementar en unos miles el número de inspectores de Hacienda. Una contabilidad bien analizada deja poca posibilidad de engaño. Posiblemente ingresaran en las arcas del estado en unos años varias decenas de miles de euros. Tendría además las siguientes ventajas: 1) no sería necesario desarrollar nueva legislación, sino que se trataría “sólo” de hacer cumplir la que existe, algo considerado como cualidad imprescindible para el buen gobierno por gentes tan ilustre y diversa como Cervantes-Don Quijote y Jefferson (que era un gran lector y admirador suyo): “pocas leyes y que se cumplan”; 2) No acabarían subiéndonos el IRPF a los que ganamos entre 30.000 y 70.000 euros brutos al año; más o menos; los que ganan más de todas formas ahora no pagan, de forma que poco se iba a sacar subiéndoselo más “de derecho” y; 3) se demostraría que SÍ producen, y mucho, muchos funcionarios como personal sanitario, científico, enseñantes, inspectores de hacienda y tantos otros, de forma que no nos dejaríamos meter el dedo en la boca tan fácilmente con la fácil y falaz cantinela de que sobran empleados públicos y es mejor privatizar: se podría preguntar al respecto a los usuarios de más de 60 años de los trenes ingleses.