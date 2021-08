Ignorancia y estulticia

No es malo que la gente no lea. No todo el mundo tiene tiempo para hacerlo, ni ganas tampoco. Lo malo es presumir de la ignorancia; es presumir de que nunca han leído un libro. La ignorancia es muy peligrosa. Es el campo de cultivo (si me permiten el oxímoron) ideal para recolectar elementos peligrosos en el sentido físico de la palabra. De hecho ha sido utilizada a lo largo de la Historia como un arma de destrucción.

Con un ignaro no se puede debatir porque carece de argumentos para participar en cualquier controversia. Estos individuos captan sólo mensajes en pequeñas dosis. Sus perspectivas son tan cortas como los faros mugrientos de un coche antes de pasar la ITV.

En cierta ocasión, la conversación con un individuo me llevó a preguntarle si conocía y/o había leído alguna obra de Manuel Chaves Nogales. Me respondió que “naturalmente que lo había oído ya que así se llama su calle”. Aquella escueta respuesta ponía de manifiesto no sólo su ignorancia sino también su estulticia.

“La peor soledad que hay es darse cuenta de que la gente es idiota”, expresaba Torrente Ballester. Yo añadiría que la estulticia contiene cierto grado de amenaza. Descubrir que la gente es peligrosa merced a su gilipollez supone buscar una soledad protectora. A Federico García Lorca lo asesinaron los falangistas hace ochenta y cinco años porque representaba un peligro para sus intereses dado el hecho de ser una de las mentes más lúcidas de su tiempo y al que no podían callar con argumentos. “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”, expresó Martin Luther King. También lo asesinaron por las mismas razones.

Las redes sociales son un medio idóneo para “crear” iletrados. Dado que éstos sólo tienen capacidad para captar mensajes cortos y repetitivos, un texto que contenga más de dos párrafos termina siendo demasiado aburrido para ellos. De ahí que los escritos en formato esquelas sean los ideales para que estos individuos estén “bien informados”. El mensaje de VOX sobre lo que cuesta un MENA (un menor extranjero no acompañado) comparándolo con la pensión de una española anciana, es un buen ejemplo de ello. Aunque, puestos a enviar mensajes simplificados, a éste en concreto se podía contrarrestar con otro plagiado del mismo: “Un/a diputado/a (también los de VOX) cobra al mes 7.000 euros; tu abuela 426 euros de pensión al mes”.

Aunque este artículo parezca impregnado de cierto desánimo, soy optimista. De momento, al menos de momento, los necios e ignorantes, aunque abunden, son minoría. El día en que la estulticia se convierta en mayoría abrumadora, no habrá vacuna que la detenga.