Felicitaciones de Navidad por doquier. Luces, muchas luces, para iluminar no se sabe qué. Color, mucho color, para tapar lo gris y negro de todos los días. Risas y más risas, porque hay que celebrar la Navidad. Abrazos y besos virtuales porque los cercanos no llegan, pero son igual de emotivos. Navidad, mucha Navidad en cada rincón del mundo donde se celebre. Aquí compras y más compras. Montañas de regalos, porque hay que regalar, lo que sea, que para eso es Navidad. Papá Noel, Babbo Natale y un largo etcétera de personajes nos traerán esos regalos, deseados o no; cualquier cosa, con tal de que sea un regalo envuelto en artificio, en costumbre, con un lazo de hipocresía, que para eso es Navidad.

Se come hasta reventar, se canta, se baila y vuelta a comer y a comprar. No es necesario, pero da igual porque es Navidad. Hay que cenar en Nochebuena, todos juntitos, familia lejana y cercana. Hablar por hablar, porque es Navidad.

La impostura es la reina de las mesas, vestidas de gala, con velas de colores y la mejor vajilla y cubertería, porque es Navidad. Todo reluce por unos días hasta que llega el 31 de diciembre a poner fin a tanta tontería, pero es la bien intencionada tontería de Navidad. La tradición por los siglos de los siglos. Las caras amables, la bondad, el compartir hasta un décimo de la lotería, porque es Navidad.

Todo resplandece, también la soledad, porque es Navidad.