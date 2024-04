Prudencia y responsabilidad (síganme para más falacias)

Refresquemos el problema. Trabajadores con contratos renovados temporalmente hasta +20 años, en todas las administraciones. Cifras de temporalidad por encima del 40%; en algunos casos convocándose oposiciones, en otros casos no.

La Unión Europea lo denuncia como situación inadmisible, ordena reducir la temporalidad. España aprueba medidas en esa línea, y las administraciones van aplicando las medidas con consecuencias distintas. Las diferencias afloran y con ellas las desigualdades. Efectos secundarios, fuego amigo. El problema fundamental radica en separar plazas y ocupantes. Si es la plaza la temporal, puede ocuparla cualquiera de cualquier lugar y lo temporal se convertiría en permanente (esto es profundamente metafísico). Si lo temporal es el contrato nominativo (dícese nombramiento) entonces el contrato pasaría a fijo (y lo metafísico pasaría a ser derecho laboral)

En otro orden de cosas estarían los principios de igualdad, mérito y capacidad. También esto exigiría un debate. Si afirmamos la mayor hablaríamos de justicia, los que presumen de letrados, sabrán que justicia es “tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”. No es justo partir de situaciones de desigualdad o franca desventaja cuando hay administraciones que estabilizan personas y otras que estabilizan plazas. No es justo que se use el mismo baremo cuando hay personas que no han podido acceder por igual a su cumplimiento. No es justo que el propio procedimiento sea el causante de la desigualdad. Esperpéntico, como poco. Y esperpéntico es que se agarren al clavo ardiendo de la sentencia del Tribunal Supremo español que da la razón a la administración educativa en su guerra (a veces creo que interesada, es curioso el empecinamiento) contra los interinos de los conservatorios, pero ante la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que dice lo contrario, se pida prudencia, responsabilidad y aclaratorios.

Me parece de sentido común afirmar que quienes han estado en abuso de temporalidad son las personas, no las funciones, tareas o plazas (y su vocación de permanencia) y esta “doctrina” la han seguido las administraciones locales y algunos departamentos de la administración autonómica (Servicio Canario de la Salud) Lo de Educación, en otro momento. Y lo de los conservatorios, pues yo también soy letrada.

A ver si queda claro. Lo que se está haciendo con el profesorado de los conservatorios es un atropello sin paliativos. Una situación provocada y mantenida por las distintas consejerías de educación y sus correspondientes gobiernos con graves consecuencias.

La propuesta de estabilización es un caramelo envenenado para los interinos en general y para el profesorado de los conservatorios en particular. Igual beneficia a un sector de los afectados y tendrá unas consecuencias terribles para otro. Además, la torpeza o la ideología de determinados gestores lo está enmarañando todo. Pronostico una avalancha de recursos para los que, me consta, se están preparando ya gabinetes jurídicos sindicales y privados.

Los socialistas canarios no querían molestar a sus compañeros en el ministerio y los nacionalistas canarios no quieren molestar a sus técnicos ni al PP. Y a cuenta de sus incomodidades, nos quedaremos sin ecotasa y sin estabilidad para el profesorado canario. Que nuestros políticos no sean capaces de defender nuestro contexto ultraperiférico, salvo cuando se trata de macroeconomía, me deja perpleja. Porque, como en el caso de las personas y las vacantes, aquí, la ultraperiférica es la economía no la población; los beneficios de unos pocos, no de todos.

Si alguien quiere solucionar el problema que lo haga lo antes posible y se apunte el tanto. Eso sí, que aclare lo que entienden por solucionar el problema. Si alguien tiene una propuesta, que la lleve POR ESCRITO a una reunión con el profesorado afectado o a una mesa sectorial y lo cuente todo (la comisión que cobra también). Si tienen datos fiables de cómo quedarían por especialidad, con su antigüedad, los mayores de 55, los menores de 55, y los mediopensionistas, que se publiquen. Necesitamos luz y taquígrafos, los tiempos de las maniobras en la oscuridad ya pasaron. La película de los conservatorios no será el silencio de los corderos. Seguiremos gritando cuando el rodillo administrativo haya acabado. Y cuando los letrados y sus cómplices culminen su gran misión, nos veremos las caras.