36 horas en Alviselandia: la conmoción de las ardillas ante las confesiones de su líder

“20:07 esto ya huele a caquita”. A esa hora del jueves 26 de septiembre, el usuario @naaachetee escribía este mensaje en el canal de Telegram de Alvise Pérez. Algo más de cuatro horas antes, el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) había publicado, sin más añadido, la imagen de un reloj digital que marcaba las 20:00. Sus 710.000 seguidores (90.000 menos que las papeletas que recabó en las europeas) esperaban que fuese entonces cuando el eurodiputado diese algún tipo de aclaración sobre las informaciones de elDiario.es que desvelaron que recibió 100.000 euros en metálico de un empresario de criptomonedas para financiar su campaña a cambio de influir en las leyes “como llave de Gobierno con Feijóo y Abascal”.

El día había empezado bien para las ardillas, como se denominan los seguidores del antiguo asesor de Toni Cantó. Después de varios días de sequía, a las 8:33 se despertaban de nuevo con LAS NOTICIAS DE LA VERDAD. Perdón por el grito, pero resulta imposible no leer en alto el rimbombante título bajo el que Pérez desvela todos aquellos asuntos que los medios corruptos callamos para sostener este sistema podrido (¿he escrito yo eso? Tengo que salir de aquí lo antes posible…). La verdad es que LA VERRRDAD no parecía tener demasiadas noticias esos días: si a principios de mes garantizaba casi una cita por jornada, el boletín –con su proliferación de hipótesis y condicionales para evitar los tribunales– llevaba casi una semana sin aparecer.

Así que en LASSSS NOTICIASSS DE LA VERRRRDADDDD –esto se me está yendo de las manos, lo sé– de ese jueves, tras anunciar el “preludio” de una crisis económica en Europa, hablar de Venezuela, Begoña Gómez, Barrabés y una sanción a sus antiguos amigos –hoy competidores– de Vox, Alvise se metía en faena:

“El presunto estafador Álvaro Romillo (CryptoSpain) habría pactado que Fiscalía no solicite prisión preventiva por fraude a cambio de acusar a Alvise de darle 100.000€ «para ayudarle a financiar su campaña electoral» bloqueada por los bancos”. El titular iba precedido de un emoticono en movimiento con las siglas OMG, que automáticamente me hizo acordarme de la revista Cuore, aquella que acompañaba las fotos del famoseo con onomatopeyas del tipo Arrg! o Guau!

Después, tras un emoji asustado, la Ardilla Suprema escribe de sí mismo en tercera persona, como Aida Nízar (¿Aarg o Guau?): “Alvise Pérez enfrentaría una multa del 25% sobre el total por aceptar 100.000€ como autónomo sin factura”. Aquí ya detalla la acusación de la fiscalía por destinarlo a “gastos electorales” antes de volver con su examigo el criptoempresario: “Álvaro Romillo afirma tener grabado a Santiago Abascal en su negocio ‘Sentinel’. El emoticono en esta ocasión es un WTF dentro de una mareante espiral.

Las primeras reacciones, las de los más fieles: “ALVISE PRESIDENTE”, la imagen de una ardilla o “GRANDE ALVISE DEFENDIENDO EL EFECTIVO” (aviso para lectores novatos: en este canal las mayúsculas se multiplican de forma inversamente proporcional a las comas o los acentos). Pero no tardan en aparecer las dudas: “Alvise, aclara lo de la sanción. Es verdad??”, inquiere Jose. “Pio pio que yo no he sio”, añade David y otro David diferente resume: “Vaya bajona Alvise”.

LAS NOTICIASSS… recogen más de 800 comentarios, y aunque los favorables al líder son mayoría, comienza a haber deserciones en las filas. Un buen ejemplo, la afirmación de EGF: “Por fin un político sincero y que no malgasta el dinero público si no el de un inversor privado” al que replica alvaro.p: “Político que recibe dinero de empresarios a cambio de favores es la corrupción de toda la vida amigo”. Ya está liada. A partir de ahora, los que critiquen serán zurdos infiltrados o, casi peor, oportunistas que sólo esperan que les toque el sorteo del sueldo de eurodiputado.

“Soy culpable”. El vídeo

A las ocho en punto, Daniel_MV escribió en el canal: “Por mi como si ha tenido que extorsionar o hacer cualquier tipo de ilegalidad, todo sea por un bien mayor para luego crear una estabilidad”. Respondía así a las risas de otra usuaria, María Roldán: “Jaja.. Le imputaran por financiación irregular... Y decía que, sería la llave de gobierno para echar a sanchez.. Me descojono”.

Las ardillas eran puntuales a la cita pero su jefe no tanto. “Que impuntualidad siempre los andaluces”, decía –y no era el único– Miquel. No habían pasado ni diez minutos y los nervios ya estaban a flor de piel. “¿Dónde se puede ver el comunicado de Alvise?”, preguntaban varias ardillas ansiosas. “En Dazn”, contestó 2K7Z…

“Pues mira que le seguía a tope, pero si ya le han enganchado con 100.000 € de donaciones para campaña estafados y encima dice que a las ocho iba a salir a decir las cosas y ya son las 8:05 y no ha dicho nada mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira tras mentira”, argumenta un alfred hitchok, para quien queda claro que esos cinco minutos de su vida valen, a efectos legales, tanto como los cien mil euros en negro.

De repente, a las 20:11, empieza a repetirse un mensaje: “en instagram”; “está en Instagram”. Maemuki se tira el pisto: “Primero ha publicado en Instagram y ya hemos visto su argumento. Os va a sorprender”. No miente: “Acepté cobrar estos honorarios privados sin factura para poder tener ahorros con la finalidad de no enriquecerme por mi actividad política”, llega a decir Alvise.

Entre la expectativa y las críticas, a algunos usuarios se les acaba la paciencia: “Hay que hacer un filtro de tontos, se nos está llenando esto de monguers zurdos a sueldo de esta dictadura”, asegura D1 antes de aportar una idea brillante: “Con alguna pregunta de cultura general al principio bastará”. Por favor, que no sea de ortografía.

Entre los que no fueron a Instagram, crecen las dudas. “Pues los audios son bastantes claros.joder no me esperaba esto de Alvise.Ahora los he oído.Que pensais”, pregunta Manuel. Eu Mesmo responde: “Como no? Si cara de moro ya lo hacía pensar ... No hay uno bueno”.

A esta hora, 20:14, el vídeo titulado “Soy culpable” ya ha llegado al canal, pero el debate sigue en ese hilo mientras comienza en uno nuevo que rozará los 3.700 comentarios. Entre los “Grande Alvise” y los “Muy bien Alvise” empiezan a arreciar las críticas. José Manuel: “Eres un estafador, ridículo, payaso y sinvergüenza que no llegará a ninguna parte, pringao”. Cambra: “Eres un pvto ridículo”. “Eres igual que todos, podrido”, dice Vicente. “Siempre fui team alvise, pero nos mentiste y dijiste que no habías recibido donaciones por más de 5.000€. Lo siento pero me bajo del barco”, añade Grupo Eneo. “Vamos que acabas de confesar el delito”, continúa Calixto.

Empiezan las despedidas: “Aqui uno que se pira, con pinocho sanchez ya tenemos bastante! Solo queda vox”, asegura R R. “Puffff,adiós colega”, se suma avivirquesondosdias. “Menos mal que nos has engañado poco tiempo”, añade Mariano…

Alvise reacciona en veinte minutos, tratando de frenar la escapada. Comparte una captura de uno de sus posts en la red X (antes twitter).

Esa alusión a Abascal provocaría, al día siguiente, el anuncio de querella de Vox.

Pero eso será más tarde. A las 8:32 del viernes, llega una nueva edición de LAS NOTICIAS DE LA VERDAD. Será el ánimo que se extiende por el canal, pero ya no apetece tanto berrear el título con voz de Héctor del Mar. Esta vez, la única mención a sí mismo no tiene nada que ver con el caso. O sí: “El Gobierno y la oposición consideran ”populista“ que Alvise Pérez renunciara al millón de euros que le corresponde en subvención”. El emoji, un triste símbolo giratorio del euro.

Media hora después, un nuevo intento. Sube la portada del ABC en la que ocupa toda la portada, asegura que “cobró como autónomo una factura sin IVA” y “pide a los españoles que hagan lo mismo”. Nada que suene a gastos electorales.

Los primeros comentarios son de apoyo incondicional, destacando que los medios “ahora si te sacan” mientras lo definen como “el Robin Hood de los impuestos”. “Vas tarde ALVISE, yo todo lo que puedo en negro desde hace años!”, le reprende biesse 94.

Tardan, sí, pero las reticencias empiezan a aparecer. Primero, una lluvia fina que luego arrecia. Alguien que firma simplemente con un punto, dice: “Lo peor de todo esto es que nos trates como a subnormales” a lo que Gimmicks, que no debe considerarlo algo negativo, responde: “Al menos el va de cara”.

“LA CUESTIÓN ESTÁ EN QUE ALVISE IBA A FAVORECER A ESTE EMPRESARIO CUANDO LLEGARA EL MOMENTO..”, grita Eva. “Vaya cuento tienes Alvise”, aporta Iñaki al que Bob respalda: “Más que Calleja”.

A la hora de despedirme del canal, lo penúltimo que ha compartido Alvise es un vídeo del programa radiofónico de Javier Cárdenas con el rótulo: “Puente señala a Ábalos por un viaje a México: gastó 44.000 euros y no aparecen facturas”. Pérez añade: “¿Pero declaró el IVA? Ah, no; que esto sí es dinero público”.

Pese a que provoca más de 3.000 risas y casi 900 fuegos, en los comentarios se nota un cierto viraje. “El y tu mas esta de vuelta”; “Claro coño, eso te exime de todo!”; “O sea, que te escudas en que otros lo hacen, y entonces, tú también!!! Muy bien, campeón!!!”.

Entre crítica y crítica, empieza a señalarse la huida de seguidores (80.000 u 800, eso sí, según quien eche las cuentas). Mientras Ulises Lupu pedía “Artillería ya”, J.B. sentenciaba: “Aquí solo se quedan los abducidos…”, a lo que Raúl, responde rotundo: “Si, me quedo”. Maria, despistada o valiente hasta la temeridad, lanza una llamada desesperada a resistir: “El pueblo unido jamás será vencido!!”. Seguro que D1 se está acordando de su propuesta de filtro de cultura general. Pero como no se consuela quien no quiere, ahí está Lola para demostrarlo: “Al menos hemos parados a los cansinos de: Alvise cuando vas hacer el sorteo del sueldo?”.

Digo lo penúltimo porque a media tarde del viernes, el líder de SALF publica una encuesta anónima: “¿Qué opinas de este chat público y abierto a comentarios?”. De momento, el 90% de los más de 9.400 votos recogidos a media tarde del viernes apuestan por mantenerlo. Uno de ellos fue el mío. Entiéndase, era la única forma de acceder a los resultados.