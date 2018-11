Actrices hispanas piden a las mujeres latinas votar por quienes las defiendan

Las populares actrices América Ferrera, Eva Longoria, Gina Rodríguez, Rosario Dawson y Zoe Saldana hicieron hoy una apasionada defensa de los inmigrantes en Estados Unidos e invocaron a las mujeres hispanas a que en las próximas elecciones intermedias "hagan la diferencia votando".

Durante un evento celebrado en la sala Ball & Chain, en el corazón del barrio de La Pequeña Habana de Miami, las actrices aludieron con orgullo a sus raíces latinas para desplegar una encendida llamada a votar y demostrar así que los hispanos no son más "ese gigante dormido", como señaló América Ferrera, en alusión a la usual baja participación electoral de los latinos.

"Nos jugamos mucho en esta elecciones y hay varias razones para salir a votar", exclamó la actriz, ante unas decenas de asistentes, en su mayoría mujeres, que respondían con aplausos y efusión.

A su turno, Eva Longoria dijo que urge tener en Washington políticos que se preocupen por los inmigrantes y destacó el "número récord" de mujeres que participan en las elecciones como candidatas, algo que no es "coincidencia".

"Las mujeres estamos hartas y cansadas de lo que pasa en nuestro país, y cuando las mujeres votan ganamos", señaló la actriz y activista, de ascendencia mexicana y quien advirtió que los hispanos floridianos tendrán que salir a votar para lograr ser representados en el capitolio estatal en Tallahassee.

"No podemos permitir que seguidores de Trump" se hagan con el triunfo, "no podemos permitir que 'Ron desastre' (en alusión al candidato republicano a gobernador Ron DeSantis) se convierta en el siguiente Trump en Florida", aseveró Longoria.

Zoe Saldana precisó que participar en los comicios del martes significa demostrar que los hispanos "aman este país" y dará una respuesta a este Gobierno que "llama animales y criminales" a los inmigrantes.

"Somos gente trabajadora, unida, felices y dedicados", defendió la actriz, de origen dominicano, para luego resaltar los aportes de los inmigrantes a la economía y de ahí la necesidad de "hacer la diferencia votando" el martes próximo.

"Lleva a tu abuelo, a tu abuela, y recuérdales la importancia de preservar su legado", invocó la intérprete de la saga "Guardianes de la Galaxia".

Gina Rodríguez y Rosario Dawson aludieron a la escasa ayuda federal dada a Puerto Rico tras el embate del huracán María, y arguyeron que los inmigrantes "son valiosos como estadounidenses".

"Mi madre siempre me decía algo que se me quedó grabado: 'Yo hablo con acento, pero no pienso con acento'", afirmó Dawson.

Tras gritar al unísono "Si se puede", las actrices encabezaron una pequeña caminata por la emblemática Calle Ocho de Miami, ante la sorpresa de los transeúntes y turistas, para luego sumarse a un acto de campaña que ofreció el candidato demócrata a gobernador, Andrew Gillum, en un parque de Miami.

El grupo de intérpretes encabezaron en localidades de Florida como Kissimmee, en el centro de Florida y donde se asienta una numerosa comunidad de puertorriqueños, otros actos para movilizar el voto entre los hispanos.

"Es un momento crítico para defender la democracia", advirtió en declaraciones a Efe Andrea Cristina Mercado, directora ejecutiva de la Nueva Mayoría de Florida, coordinadores del evento en Miami "Latinas en Marcha", y quien resaltó que las elecciones del martes son una "oportunidad de elegir a senadores y congresistas que reten la agenda de Trump".

Mercado puso de relieve que los "ataques" de la actual Administración en la Casa Blanca, "no solo a la comunidad inmigrante sino a la comunidad LGBT", ha movilizado a muchas personas que "nunca han salido a votar", en alusión a los altos índices de votación anticipada que se han registrado en Florida.

Agregó que en Florida las elecciones las decidirá "un 1 por ciento, que equivale a unos 60.000 votos", y de ahí que cada papeleta de votación "cuente".

En el parque Shenandoah, en Miami, y ante un centenar de asistentes, el grupo de actrices culminó en Florida su jornada de movilización al subir al estrado junto a Gillum, quien el próximo martes podría convertirse en el primer gobernador afroamericano de este estado.