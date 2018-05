Colau considera "valiente, honesto" pero "un poco excesivo" que Iglesias y Montero consulten a las bases por la polémica de su casa

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha señalado que es "un poco excesivo y desmesurado" que Pablo Iglesias e Irene Montero consulten a las bases de Podemos si deben dimitir tras la polémica generada por la compra de una casa de 615.000 euros, aunque también ha calificado la decisión de "un gesto honesto y valiente" y ha añadido que "ya me gustaría que eso fuera la norma en la política española".

"Me parece valiente, honesto... un poco excesivo y desmesurado para la polémica que es", ha afirmado Colau en una entrevista en La Sexta Noche. Para la alcaldesa, la noticia sobre la hipoteca de los dirigentes de Podemos "se ha inflado tanto que parece que estemos hablando de robar". Ha resaltado que se trata de un asunto personal y ha distinguido que "no tiene nada que ver con especular ni con robar": "En términos personales te puede gustar más o menos, pero forma parte de su ámbito personal".

Colau, que ha reconocido que ella no compraría esa casa, ha rechazado que su respuesta se utilice "como arma arrojadiza": "Yo no soy ellos. Yo respondo por mi vida privada y no quiero que se utilice para atacar la vida privada de otros".

La consulta a las bases

La pregunta exacta de la consulta a las bases de Podemos será: "¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General y de la Portavocía parlamentaria de Podemos?". Dicha pregunta tendrá dos únicas opciones de respuesta: "Sí, deben seguir" o "No, deben dimitir de la secretaría general y de la portavocía parlamentaria y dejar el acta de diputados".

Según han anunciado, los detalles acerca de la votación los va a hacer públicos en una rueda de prensa el próximo lunes el secretario de organización, Pablo Echenique. En ella se dará cuenta del periodo de votación y de todos los aspectos logísticos de la misma.