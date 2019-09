Aguado lamenta la falta de humanidad de Vox ante la violencia machista

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha lamentado este viernes "la falta de humanidad tremenda" de los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Madrid por acudir al minuto de silencio convocado por el último asesinato de una mujer a manos de su pareja con una pancarta propia que rezaba "La violencia no tiene género".

"Me pareció absolutamente improcedente lo que hizo Vox", ha dicho Aguado a los periodistas tras participar en el acto de toma de posesión de altos cargos de la Consejería de Economía, Competitividad y Empleo.

A su juicio, la actitud de los ediles de Vox denota "una falta de humanidad tremenda" cuando se estaba honrando la memoria de una mujer y de todas las mujeres que han sido asesinadas en los últimos años en España a manos de sus parejas o exparejas.

El también portavoz del Ejecutivo madrileño ha censurado esta manera de captar el "foco mediático" y se ha mostrado convencido de que los votantes de Vox no están de acuerdo con estas formas.

"Puedes defender tus ideas, pero no tratando de enturbiar un acto de respeto, de cariño y de afecto hacia los familiares de una mujer asesinada a manos de su pareja", ha señalado Aguado.

Los ediles de Vox en el Consistorio madrileño acudieron ayer, jueves, al minuto de silencio convocado por el último asesinato de una mujer a manos de su pareja con una pancarta propia que rezaba "La violencia no tiene género", gesto que les ha afeado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ha mantenido una discusión pública con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

Los concejales de Vox no quisieron sumarse a la pancarta que sujetaban el resto de grupos del Ayuntamiento, con el lema "¡Basta ya! No a la violencia de género", alegando que no iban a situarse detrás de un cartel que "representa la mentira de la ideología de género".

Esta actitud ha molestado al alcalde, quien les reprochó que no muestren unidad ante una "realidad dramática", el asesinato de mujeres por sus parejas, que es "la primera causa de muerte violenta en la ciudad y en la Comunidad de Madrid".