Ciudadanos se pone de perfil ante la decisión de Vox de "parasitar" el acto de 'España Ciudadana' de Alsasua

Desde que hace unos días el líder de Vox, Santiago Abascal, anunciara en Twitter con gran entusiasmo que su partido se sumaba a la concentración de Alsasua (Navarra) que el 4 de noviembre celebra la plataforma patriótica 'España Ciudadana', impulsada por Albert Rivera, en Ciudadanos han intentado disimular la preocupación y el enfado que les ha causado la noticia. "No podemos evitar que otro partido quiera 'parasitarnos' un acto", ironizaron en la dirección del partido.

La convocatoria de la concentración, a la que acaba de unirse también el filósofo Fernando Savater, tiene como 'percha' "la defensa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la unidad de España y la libertad", al ser el lugar donde "dos guardias civiles fueron agredidos por parte de radicales nacionalistas, amparados y protegidos desde el propio gobierno municipal", según explica el partido de Rivera.

La decisión de acudir a Alsasua a escenificar esa defensa de los valores patrióticos y de apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado en territorio abertzale, hostil para Ciudadanos y Vox, no ha entusiasmado a todos en el partido naranja, donde saben que asumen muchos riesgos. Algunos creen que es meterse en un "avispero".

Críticos del partido son aún más duros. "Nadie les reclama allí. Si van es solo para buscar la foto igual que están haciendo en Catalunya cuando salen a retirar lazos amarillos a la calle", avisan. Además, a juicio de estas fuentes, si Vox va también a Alsasua es "porque Abascal coincide con Ciudadanos en el ideario y objetivo de la concentración. La impresión que dan es que están buscando el enfrentamiento porque a hacer amigos no van, desde luego".

Vox, sin banderas como "respeto a los organizadores"

Desde Vox confirman a eldiario.es que a pesar de todo irán "con varios autocares" que saldrán desde varias provincias, entre ellas Madrid, pero "sin banderas del partido" como muestra de "respeto" a los organizadores. El propio Abascal dejó escrito en su cuenta de Twitter que allí estarían él y los suyos para "derrotar a la violencia y al miedo" y "apoyar a la Guardia Civil". "Estaremos encantados de acompañaros en Alsasua", le decía a Rivera.

En VOX reconocemos la valentía. Por eso aplaudimos y apoyaremos la convocatoria de @ESPCiudadana en Alsasua. Hay que derrotar a la violencia y al miedo. Y apoyar a la Guardia Civil. Hay que estar unidos en lo esencial. Estaremos encantados de acompañaros en Alsasua #EspanaViva https://t.co/oh4bCOZFEi — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 2018(e)ko urriaren 21(a)

Según explican en el partido de Abascal, ya han hablado con los promotores de España Ciudadana –no especifican con quién– para explicarles que para ellos "es muy importante estar en ese acto de apoyo a la Guardia Civil". Aunque no hay nada pactado, el partido ultraderechista no descarta que Rivera y su líder se crucen un saludo si están cerca. "No lo hemos hablado, la verdad. Pero entra dentro de lo natural que si se ven se den la mano", explican.

De esa foto, precisamente, es de la que no quieren ni oír hablar los dirigentes de Ciudadanos. Desde que saben que Vox se sumó al acto, la estrategia ha sido ponerse de perfil. Al ser "una fuerza extraparlamentaria" han decidido ningunearles. Así, la respuesta que han ido dando todos los dirigentes es que no pueden prohibir a nadie que vaya a los actos de España Ciudadana, una plataforma impulsada por Rivera que nació con la idea de invitar a unirse a su Manifiesto "a toda la sociedad civil que comparta los valores constitucionalistas y defienda sin complejos los símbolos y la unidad de España".

Un partido que se hace fotos con Marine Le Pen

El dardo más ácido a Abascal se lo lanzó el jueves pasado José Manuel Villegas: "Nos extraña que alguien que se hace fotos con Marine le Pen", como ha hecho Abascal, "pueda acudir a un acto de una plataforma que defiende valores europeos", dijo el secretario general del partido.

Pero detrás del mensaje oficial se vislumbra la contrariedad y hasta el enfado por tener que salir en la foto, aunque sea de refilón, con un partido catalogado como de "extrema derecha", una etiqueta que la formación naranja evita poner a Vox argumentando que no les corresponde a ellos "poner los calificativos a partidos extraparlamentarios".

En Ciudadanos escuece que algunos rivales como Pablo Iglesias o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les sitúen con Vox y el PP en el mismo saco. De hecho, en el debate parlamentario del miércoles Sánchez llamó a Casado y a Rivera "mellizos". Después, les acusó de estar "alimentando" a Vox por lo que elevó el 'parentesco' de los dos con Abascal al de "trillizos". Unas bromas que no gustaron nada a distintos dirigentes de la formación naranja.

En la dirección del partido consideran que Abascal es el más interesado en buscar la foto con Ciudadanos, aunque piensan que se "sentirá allí incómodo". Y achacan esta maniobra a que está "crecido" desde el éxito que consiguió con el mitin de Vox en el Palacio de Vistalegre el pasado 7 de octubre. Muestra de ello es su decisión de presentar a su partido a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre, lo que podría servir como test para ver el arraigo que tiene la extrema derecha en España.

Los de Rivera intentarán que Vox no acapare la cita de Alsasua más allá de lo necesario, en un acto además de 'alto' riesgo' y para el que, según explican en el partido, ya se han asegurado de que habrá suficiente protección policial ante posibles incidentes.

Desde Pamplona, el parlamentario de Geroa Bai y exalcalde de Alsasua Unai Hualde se ha referido en una entrevista para el programa Euskadi Hoy, de Onda Vasca, al acto de Ciudadanos, en el que estará Vox: "Es un intento miserable de llevar al foco mediático a esta localidad buscando un icono de confrontación de fuerzas", ha señalado, para añadir que le da "repugnancia lo que están intentado hacer con Alsasua". "Me parece una irresponsabilidad", ha zanjado.