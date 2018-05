Arranca cumbre UE para acercarse a los Balcanes sin nuevas ampliaciones

Los líderes de la Unión Europea (UE) iniciaron hoy en Sofía una cumbre informal con el objetivo de reforzar la política comunitaria hacia los Balcanes pero con el firme compromiso de no programar o acelerar nuevas adhesiones.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a su llegada a la cita en la capital de Bulgaria, país que ejerce la presidencia semestral de la UE, que los socios comunitarios aborden con "prudencia y rigor cualquier nueva ampliación" de los Veintiocho.

El jefe del Estado francés se declaró contrario a adhesiones de nuevos Estados miembros en la Unión Europea mientras no se produzca "una verdadera reforma que permita una profundización y un mejor funcionamiento de la Unión Europea".

Se declaró favorable, sin embargo, a "ayudar a todos los países" en su voluntad de reformas a través de un "diálogo estratégico reforzado" pero "sin laxitud".

Los líderes de los Veintiocho reafirmarán en la cita de Sofía su compromiso de acercar a Serbia, Kosovo, Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia a Bruselas, al tiempo que pedirán a esos países no comunitarios reformas en lucha contra la corrupción y el crimen organizado o un mayor desarrollo del Estado de Derecho.

"Va en nuestro interés que haya menos inestabilidad en esa región a las puertas de Europa", declaró a su llegada a la reunión el primer ministro de Bélgica, Charles Michel.

Su homólogo finlandés, Juha Sipilä, subrayó también que "el asunto del Estado de derecho es muy importante en estos países", mientras que el jefe del Gobierno de Estonia, Jüri Ratas, recordó lo "importante" que fue para su país antes de su ingreso en la UE en 2004, saber "que la puerta estaba abierta".

La Unión Europea ha dejado claro que en la cumbre de Sofía no se discutirá la ampliación de la UE hacia los Balcanes, pues no se prevé el ingreso de ningún nuevo Estado en el club comunitario al menos hasta 2025, de modo que el ingreso de Croacia en la Unión en 2013 seguirá siendo la última adhesión por el momento.

En la reunión no participa el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que asistió a la cena informal de la víspera pero no a la cita del jueves al estar invitado Kosovo, país cuya independencia de Serbia no reconoce España.

Los jefes de Estado o de Gobierno de los otros cuatro socios comunitarios que tampoco reconocen la independencia que Kosovo declaró en 2008 -Grecia, Chipre, Eslovaquia y Rumanía- sí participan en la cumbre.

España estará representada en Sofía por su embajador ante la UE, Pablo García-Berdoy, y al término de la cita los Estados de la Unión Europea firmarán una declaración conjunta que también suscribirá España.

En esta, los líderes europeos también reflejarán su compromiso con mejorar la "conectividad" con los Balcanes, tanto en términos de transporte y energía como en el ámbito de las nuevas tecnologías o las personas, y los desafíos comunes como la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas o seres humanos.

La de Sofía es la primera cumbre UE-Balcanes en quince años, tras una cita similar celebrada en la localidad griega de Salónica en 2003.

Pero no será la última, pues ya está programada otra reunión similar en el primer semestre de 2020, cuando Croacia, el último Estado en ingresar en el club comunitario, ejerza la presidencia de turno de la Unión Europea.