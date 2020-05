Arrimadas vota "en conciencia" para que no decaiga el estado de alarma y advierte a PP y Vox que no es una sesión de investidura

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dejado claro que su apoyo al Gobierno en la cuarta prórroga del estado de alarma no es más que eso: el voto favorable a que Pedro Sánchez mantenga el mando único quince días más para controlar la pandemia de la COVID-19. Ese respaldo "en conciencia" no se puede hacer extensivo al resto de la legislatura, según ha advertido Arrimadas al Gobierno y ha dejado claro a PP y a Vox, a quienes sin citar expresamente, ha acusado de plantear el debate como si fuera una sesión de investidura. "Esta votación no sirve para tumbar al Gobierno, sirve para tumbar el estado de alarma", ha resumido.

"Quizás hay gente de buena fe que piense que estamos emitiendo un voto a favor de Sánchez, Iglesias o el Gobierno, no; estamos votando si queremos que este sábado se mantenga el estado de alarma", ha expresado la portavoz de Ciudadanos, que esta es la primera vez que acude al Congreso durante la crisis sanitaria dado que ha pasado el plazo de riesgo de parto prematuro ya que se encuentra en avanzado estado de gestación. Arrimadas ha recordado que si decae el estado de alarma a partir del sábado se podría salir "sin control" e incluso la gente podría irse "a la casa de la playa".

"Eso es lo que estamos votando hoy y después de esta votación el Gobierno seguirá teniendo 155 escaños, ni uno más ni menos", ha afirmado Arrimadas, que ha reconocido que el estado de alarma es y ha sido necesario, pero ha advertido a Sánchez que con esa minoría tiene que plantear un "plan B" por si el Congreso rechaza futuras prórrogas. "No le puede decir a los españoles que si pierde un día una votación usted ya no nos puede proteger o no tiene alternativa", ha aseverado.

Además, ha reprochado la sensación de "incertidumbre" causada por Sánchez el pasado sábado, cuando advirtió de que tumbar el estado de alarma supondría que las medidas económicas decaerían automáticamente. "Eso supuso una sensación de amenaza. Para votar que sí a esa prórroga hemos negociado con el Gobierno. Hemos abierto negociaciones y diálogo con el Gobierno para evitar problemas a los españoles", ha afirmado la líder de Ciudadanos, que ha sido muy crítica con la gestión del Ejecutivo.

Arrimadas ha defendido su voto "en conciencia", cuya responsabilidad ha asumido en primera persona, y ha reivindicado a Ciudadanos como un partido "útil" para el "interés general" de los españoles frente a quienes ha acusado de pretender que decaiga el estado de alarma para acusar al Gobierno o, en caso de socialistas y Unidas Podemos, a la oposición.

La líder de Ciudadanos ha defendido el acuerdo alcanzado a última hora de esta martes entre el partido y Moncloa, que consiste en votar a favor de la prórroga del estado de alarma a cambio de que el Gobierno desvincule las medidas económicas y sociales aprobadas de su vigencia así como interlocución semanal con su formación política. "La segunda de las condiciones es que el Gobierno vaya planificando esa salida ordenada", ha rematado Arrimadas, que ha asegurado que estará "vigilante" del cumplimiento así como de que no se otorgan "privilegios" a las formaciones nacionalistas.