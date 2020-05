Sánchez se compromete a dar más protagonismo a las autonomías en la gestión de la crisis tras su pacto con el PNV

Pedro Sánchez ha reconocido que se han podido cometer fallos en la crisis de la COVID-19, porque según ha recordado es una situación "extrema" que nunca antes se había vivido. "En la gestión de la pandemia no hay aciertos absolutos, pero sí puede haber errores absolutos y levantar el estado de alarma ahora sería un error absoluto", ha advertido en su intervención inicial durante el debate de la prórroga, que saldrá adelante tras un acuerdo de última hora con los grupos. Para llegar a ese entendimiento, el Gobierno se ha comprometido con Ciudadanos a buscar la fórmula para que las medidas económicas puestas en marcha en la emergencia sanitaria vayan más allá del estado de alarma y con el PNV a dar mayor protagonismo a las comunidades en la gestión de la desescalada.

El Gobierno negoció in extremis el apoyo a la prórroga del estado de alarma hasta el próximo 25 de mayo que, según sus cálculos, saldrá adelante con 177 votos a favor tras alcanzar un acuerdo en el último momento con Ciudadanos y PNV que se suman a PSOE, Unidas Podemos y varios partidos minoritarios, como PRC, Coalición Canarias -que pasó al 'sí' tras una llamada de José Luis Ábalos- o Nueva Canarias. Las cuentas están mucho más ajustadas desde que ERC anunció su 'no' y de que Pablo Casado decidiera no secundar la prolongación de la medida de excepcionalidad, aunque ha guardado con celo el sentido de su voto hasta anunciar desde la tribuna que se abstendrá.

El presidente ha reconocido que da mayor protagonismo a las comunidades del previsto inicialmente en el proceso de transición a la nueva normalidad. Así, ha asegurado que el Gobierno trabajará por alcanzar las medidas de forma "preferentemente consensuada" con los gobiernos autonómicos a los que permite hacer propuestas que no estén reflejadas en el plan de desescalada. "Las comunidades tendrán capacidad interpretativa de las órdenes ministeriales", ha agregado.

Sánchez ha insistido en que el estado de alarma es el único instrumento jurídico que permite restringir la movilidad dentro del territorio español, que ha dicho que es "evidente" que se tiene que mantener aún unas semanas. El plan de desescalada no prevé la circulación interprovincial hasta la nueva normalidad. Además, Sánchez ha recordado que numerosas medidas económicas y sociales que se han puesto en marcha durante este periodo decaerían automáticamente porque están vinculadas al "paraguas" del estado de alarma.

"Levantar el estado de alarma de manera precipitada sería un error absoluto, total, que el Gobierno no va a cometer y que exhorto a sus señorías a que no lo hagan", ha dicho sobre la posibilidad de que el estado de alarma quedara suspendido suponiendo "desproteger a los ciudadanos frente al virus". "No hay propósito político noble que justifique dar ese paso", ha dicho sobre el posible voto en contra del PP. "El estado de alarma no es un recurso retorcido. Es un escudo frente a la propagación de la epidemia", ha afirmado Sánchez en referencia a quienes le acusan de intentar aglutinar el poder con el mando único: "No hay ni una sola libertad limitada".

Sánchez ha subrayado que, en esta ocasión, la votación se trata de una cuestión moral y ha advertido a los diferentes partidos de la oposición así como habituales aliados parlamentarios -aunque no ha citado a ninguno- que se trata de salvar "vidas extremeñas y catalanas, vidas de izquierdas y de derechas".

El presidente del Gobierno ha defendido el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que se repartirán entre las comunidades autónomas. "Sería irresponsable cargar en las cuentas ya maltrechas de las comunidades una cantidad como esta -ha expresado-. Lo hacemos asumiendo el coste financiero derivado de ello". No obstante, Sánchez ha enviado un mensaje a los gobiernos autonómicos a los que ha reclamado "corresponsabilidad fiscal". Así, ha pedido que no se hagan "regalos" fiscales en referencia a las bajadas de tributos como el de patrimonio, que ha denominado "obsequios a los que más tienen".

Luto oficial en fase 1

Sánchez ha anunciado, además, que el Gobierno decretará el luto oficial próximamente, en las siguientes semanas, cuando “la mayoría de España” se encuentre en fase 1. Además, ha asegurado que el Ejecutivo trabaja ya en un acto de homenaje a las víctimas de la COVID-19 para cuando llegue la “nueva normalidad” y que así se lo ha trasladado al jefe del Estado, Felipe VI.