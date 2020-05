Casado acusa a Sánchez de buscar una "dictadura constitucional", pero el PP se abstendrá en la prórroga de la alarma

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este miércoles que su grupo se abstendrá en la votación de la prórroga del estado de alarma, pese a que el sentido de su voto ha quedado en la irrelevancia después de que el Gobierno haya llegado a sendos acuerdos con Ciudadanos y PNV, que le permitirán sacar adelante la propuesta que contempla ampliar la excepcionalidad al 24 de mayo sin la necesidad del PP.

"Le dije anteayer que no podíamos apoyar esta prórroga del estado de alarma y hoy no la vamos a apoyar. También le dije que podía evitar nuestro voto en contra si desvinculaba los ERTEs y las ayudas a autónomos y Pymes del estado de alarma, si mejoraba la cogobernanza con las autonomías y si adaptaba las actuaciones contra la pandemia a la legislación ordinaria para salir dentro de dos semanas de la excepcionalidad constitucional. Su nueva geometría variable le ha llevado a comprometerse con estas actuaciones. (....) Por ese motivo, mantenemos ese compromiso de no votar en contra", ha zanjado Casado en el Pleno del Congreso, haciendo alusión a los acuerdos alcanzados por el Gobierno con PNV y Ciudadanos.

Como alternativa al estado de alarma el PP había planteado aplicar la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Salud Pública y la Ley de Protección de Ciudadana. Pero ninguna de esas normativas contempla en cambio la limitación de movimientos como sí establece, y de forma explícita, la ley que regula el estado de alarma. Hoy Casado ha propuesto la aplicación de otras normas legales que, en su opinión, podrían mantener ese control del Ejecutivo.

El presidente popular ha esgrimido seis leyes, un reglamento, una sentencia del TSJ de Madrid y dos normas internacionales, para "demostrar que se puede actuar sin más prórrogas del estado de alarma". "Ahora lo que pretende es gobernar por órdenes ministeriales incluso para limitar libertades fundamentales, lo cual es inaceptable", le ha espetado Casado a Sánchez.

Asimismo, ha reprochado al presidente que se haya "aprovechado" del estado de alarma para "limitar el control parlamentario, de los medios de comunicación, perseguir las críticas en redes sociales a través de la Policía y abusar de una contratación pública de emergencia opaca que ha suscitado graves irregularidades".

En todo caso, el líder del PP ha utilizado su turno de intervención para lanzar un duro discurso contra el Ejecutivo, al que ha vuelto a acusar de "mentir" durante la pandemia del coronavirus. Casado ha ido esta vez más allá y ha acusado directamente a Sánchez de querer instaurar una "dictadura constitucional" por su pretensión de prorrogar el estado de alarma, instrumento que según el Ejecutivo y expertos constitucionalistas es el único que permite al Gobierno restringir la movilidad y mantener el confinamiento.

"Estamos hartos de sesiones de coaching televisadas, queremos certidumbres, y no más chapuzas, improvisaciones y bandazos. ¿Pretende que desarrollemos un síndrome de Estocolmo por el que le perdonemos sus errores a cambio de la libertad vigilada para tomar un vermut durante las franjas horarias en las que nos estabula?", se ha preguntado Casado.

"Usted se ha convertido en un cuello de botella. Así como el confinamiento ha sido de arriba abajo, la desescalada debe ser de abajo a arriba. De los municipios, y las autonomías a su gobierno, que cada día está más desbordado", ha zanjado.

"Dudo que alguna vez haya tenido un plan A", le ha advertido el líder del PP al presidente del Gobierno, que en todo momento ha insistido en que no existe más alternativa que el estado de alarma para limitar movimientos. Casado también le ha dicho: "El caos es usted". "Si no es capaz de encontrar en 15 días un plan B ajustado a la legalidad y al respeto a la libertad de nuestros compatriotas, no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposición", ha añadido el presidente de los populares.

Casado también ha acusado al presidente del Gobierno de "bajeza moral" por querer "responsabilizar al PP" del hipotético repunte de casos si no sale adelante el estado de alarma y le ha preguntado si considera que el Ejecutivo, "según esa lógica perversa", es responsable "de los más de 25.000 fallecidos en España" como consecuencia del coronavirus.