Arrimadas intentará atraer a Sánchez a un pacto PSOE-PP-Cs, pero lamenta ver al PP "pensando en gobernar después"

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado que ve difícil convencer al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de que se abra a un pacto entre el PSOE, el PP y Cs, y también ha lamentado que los 'populares' no se muestren partidarios de esta opción porque están "pensando en gobernar después".

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Arrimadas ha dicho que el próximo lunes, cuando se reúna con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, seguirá defendiendo que hay una alternativa a la "pesadilla" de un Gobierno del PSOE con Unidas Podemos que dependa de ERC y otros partidos nacionalistas.

"No es que tenga muchas esperanzas de que Sánchez entre en razón, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano", ha señalado. Además, en una entrevista en Telecinco ha añadido que si el dirigente socialista se niega y sigue apostando por gobernar en coalición con Podemos y negociar con ERC, quedará claro que este era "el plan que tenía de siempre".

Respecto al presidente del PP, Pablo Casado --que también se reunirá el lunes con el líder del PSOE--, Arrimadas ha lamentado que siga negándose a facilitar la investidura de Sánchez.

QUIZÁ YA NO HABRÁ UNA "ESPAÑA QUE GOBERNAR"

Tras acudir a la ronda de contactos del Rey de cara a la investidura del próximo presidente del Gobierno, Casado dijo este miércoles que Sánchez ha "cruzado el Rubicón" en su negociación con ERC y que si fracasa, deberá "dejar paso".

"Cuando Casado dice que no quiere participar en una alternativa constitucionalista porque están pensando que ellos son los que tienen que gobernar después", cabe hacerse la pregunta de "qué España vas a gobernar", ha manifestado.

La portavoz de Cs en el Congreso considera que en la oposición se pueden adoptar dos posturas. Una es situarse en el "cuanto peor, mejor": que Sánchez forme el "Gobierno Frankenstein" y que lo haga "tan mal, tan mal, que a mí me vaya de coña en la oposición y cuando vengan las próximas elecciones doy por hecho que voy a ganar".

Sin embargo, puede ocurrir que eso sea "tan malo para España que a lo mejor no hay España que gobernar dentro de cuatro años", ha avisado. Asimismo, ha señalado que cuando el "populismo" llega al poder, luego "no lo sacas ni con agua caliente".

Por ello, ha criticado la posición de confiar en "que lo hagan fatal" el PSOE y sus socios en el Gobierno, "que hundan España", porque "ya vendremos nosotros" después para arreglar la situación.

A su modo de ver, "algunos están todavía" como si el escenario político fuera el de hace quince años, con la alternancia en el poder del PP y el PSOE. Pero en este caso "estamos no en un cambio de gobierno, sino casi en un cambio de régimen", ha afirmado.

EVITAR EL "POPULISMO" Y LA INESTABILIDAD

Para Arrimadas, la suma de los 221 escaños del PSOE, el PP y su propio partido es la única alternativa que ofrece sensatez y moderación. Ciudadanos la plantea ante el "pavor" que le genera un Ejecutivo "populista" con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, como vicepresidente y dependiendo de una "sopa de letras" de formaciones nacionalistas.

En este sentido, ha vuelto a rechazar la opción de que Cs vote a favor de la investidura de Sánchez para apoyar esa fórmula y evitar que los votos de ERC sean determinantes: "De momento no me he vuelto loca".

Según ha indicado, hay que ver más allá de la investidura y pensar en toda la legislatura, y los diez diputados de la formación naranja no darían para alcanzar la mayoría absoluta junto al PSOE y Podemos. Por ello, para aprobar cualquier ley habría que contar con partidos como el PNV, Compromís, Más País o el BNG.

"Yo no quiero ese Gobierno para España", ha manifestado la diputada de Cs, que ha recordado que el propio Sánchez se negaba hace unas semanas a gobernar con Podemos.

SÁNCHEZ ESTÁ "MUY LIADO" PARA LLAMAR A ARRIMADAS

En cuanto a las conversaciones del PSOE con ERC, ha calificado de "lamentable" que un partido independentista que dio "un golpe de Estado" en Cataluña vaya a ser clave en una investidura.

"Me duele en el alma ver a un PSOE que no coge el teléfono a Ciudadanos y no llama al PP y que se esté sentando a negociar con (Josep Maria) Jové, imputado por el referéndum del 1 de octubre", ha declarado.

En este contexto, ha reprochado a Sánchez que esté "muy liado últimamente" y por eso declinara hablar con ella por teléfono este miércoles, y en cambio el PSOE haya mantenido ya varios encuentros con ERC.

La portavoz parlamentaria de Cs ha dicho estar de acuerdo con el PP en que, para que pudiera haber un pacto entre el PSOE y estos dos partidos, es Sánchez quien debe "dar el primer paso" y "rectificar".

Pero si Sánchez da un giro, cree que Casado "se tendrá que sentar" a hablar. "O si no, que nos expliquen si quieren realmente terceras elecciones", ha agregado.

CIUDADANOS YA INTENTÓ PACTAR CON EL PSOE

Por otro lado, Arrimadas ha defendido que Ciudadanos ya propuso una "solución de desbloqueo" al candidato del PSOE a la Moncloa el pasado septiembre, con tres condiciones, una semana antes de que se acabara el plazo para poder evitar la repetición electoral.

Entonces ambos partidos sumaban 180 escaños, más que la mayoría absoluta, y, según Arrimadas, había tiempo suficiente para haber llegado a un acuerdo, como demostró el PSOE luego al pactar con Podemos tan solo 48 horas después de los comicios de noviembre.

Pero "Sánchez quería ir a elecciones", y al final "le ha ido mal a él y le ha ido mal a España" porque hay "más radicales y más separatistas en el Congreso", ha señalado.