Aumenta la tensión, con la primera barricada junto a la plaza Urquinaona

Tras casi cuatro horas y media de tensión contenida, algunos manifestantes han incendiado una barricada en los alrededores de la plaza Urquinaona, donde la Policía Nacional ha advertido de una posible intervención inminente, ante lo que algunos de los concentrados llaman a la calma.

La Policía Nacional ha emitido varios mensajes por megafonía en la Via Laietana para exigir que cese el lanzamiento de objetos por parte de algunos concentrados, con la advertencia de que, si no es así, podría haber una carga inminente, en una jornada en la que hasta el momento no ha habido incidentes.

Algunos manifestantes han levantado e incendiado una barricada en la calle Ausiàs March, lo que ha contribuido a aumentar la tensión en la plaza Urquinaona, donde por la tarde se ha iniciado una manifestación de los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR), con el apoyo y participación de la CUP, para pedir la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch.

Además, algunos de los manifestantes parapetados detrás de la barricada incendiada han arrojado piedras contra la línea policial.