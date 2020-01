Ayuso rechaza el "innecesario" 'pin parental' de Vox y defiende que en la Comunidad no se adoctrina

"No está en el acuerdo de investidura con el que se creó este Gobierno. Nosotros vamos a cumplir lo que hemos acordado. Los problemas de la educación no están en eso. No están por aquí", ha subrayado la dirigente en rueda de prensa, en la Real Casa de Correos.

Ayuso ha mandado también un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos asegurando que "los profesores no se levantan pensando cómo van a adoctrinar a los alumnos" ni se están dando talleres a alumnos cuyos padres no quieren que esto se lleve a cabo. De hecho, ha asegurado que en la autonomía no se ha presentado "ni una sola denuncia" formal por esta cuestión.

La dirigente madrileña ha defendido con insistencia la libertad de las familias a decidir y, en este sentido, ha recordado que lo que sí se firmó en el acuerdo de investidura es que los padres puedan conocer al principio del curso, antes de elegir matrícula, todas aquellas actividades extracurriculares previstas en los centros.

Para la jefa del Ejecutivo autonómico, este debate "estéril" e "inexistente" lo ha creado la ministra de Educación, Isabel Celáa, con sus declaraciones sobre que "los hijos no son propiedad de los padres". "La política tiene que estar fuera de las aulas", ha remarcado a continuación.

"Si en una misma clase hay un padre de Vox y una madre de Podemos y están en contra de que al alumno le hablen de Lorca lo único que hacemos es emponzoñar la convivencia en las aulas y romper el vinculo directo y necesario que tiene que existir entre el profesor y el alumno", ha declarado.

LOS PACTOS ESTÁN PARA CUMPLIRSE

En cuanto a que Vox haya puesto sobre la mesa su implantación para dar su apoyo a los Presupuestos de 2020, Ayuso ha sostenido que la Comunidad es el "motor" económico del país y que no sería "lógico" que sus cuentas se vieran pospuestas a otros ejercicios por un tema "inexistente".

"Mantengo la postura y defiendo a ultranza que los pactos están para cumplirse. Vox decidió sacar el 'pin parental' y entonces con esto hemos creado un acuerdo de Gobierno. No hay que dejarse llevar por cantos de sirena, por provocaciones del Gobierno de España. Hay que seguir gobernando con estabilidad y con cabeza", ha manifestado. La presidenta cree que no hay que caer "en juegos políticos" y ha remarcado que no puede legislar sobre algo que "no hay" en la región.