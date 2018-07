Aznar evita pronunciarse sobre las primarias pero critica a Zapatero por apoyar a Santamaría

El expresidente del Gobierno José María Aznar aseguró en 2015 que le gustaría ver a Casado al frente del PP. "Si alguna vez me tiene que renovar alguien, que sea Pablo Casado", decía entonces. Además, su fundación FAES se ha posicionado esta semana a favor del vicesecretario de Comunicación y en contra de su rival en las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero este miércoles, el exmandatario ha asegurado ser neutral en el proceso de sucesión de los populares.

"En el Congreso del PP yo he dicho que iba a estar durante todo el Congreso al margen del procedimiento establecido, lo cual no quiere decir que yo no defienda mis ideas y lo que considere más oportuno para el PP", ha dicho Aznar. No obstante, ha criticado a su sucesor en la Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero, por manifestarse veladamente a favor a Sáenz de Santamaría. "No voy a hacer como ha hecho mi sucesor en la Presidencia del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero que ha manifestado su preferencia por uno de los candidatos, en este caso por la candidata", ha señalado.

Recordar que la exvicepresidenta está respaldada por Zapatero es también lo que ha motivado una campaña de la asociación ultracatólica HazteOír, que ha sacado a las calles dos camiones con pantallas contra Sáenz de Santamaría.

A juicio de Aznar, "España, que vive una situación delicada, necesita una refundación del centro derecha nacional, también necesitaría que la izquierda se nacionalizara y hubiese un centro izquierda nacional, pero parece que la izquierda ha decidido jugar su partida con los más radicales, lo que hace que la refundación del centro derecha sea indispensable".

Aznar considera que "hay una oportunidad muy importante" en el congreso del PP del fin de semana, aunque ha advertido de que "el centro derecha se va a reformar en todo caso". Además, ha mostrado su preocupación por la decisión que vayan a tomar los compromisarios este fin de semana: "Sí estoy preocupado por que el PP acierte", ha zanjado.