Bolsonaro dice que "pagará" si son ciertas las sospechas de evasión de un exasesor

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro dejó claro hoy que no está investigado por las sospechas de evasión fiscal que han surgido por operaciones bancarias de un exempleado de uno de sus hijos pero reiteró que "pagará" por los errores, si estas resultan ciertas.

Bolsonaro hizo este anuncio en una intervención transmitida en vivo en Facebook, donde dejó claro que ni él ni su hijo están siendo investigados pero que asumirán las consecuencias si hubo algún error.

"Dejo claro que yo no soy investigado. Mi hijo Flavio no es investigado", dijo, y agrego que "si algo está errado pagaremos la cuenta de este error porque no podemos comulgar con el error de nadie".

El asunto se refiere a un informe publicado la semana pasada por el Consejo de Control de Actividades Fiscales (Coaf) del Ministerio de Hacienda, sobre los movimientos bancarios de un exempleado de Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del mandatario electo.

De acuerdo al Coaf, por la cuenta bancaria de Fabricio Queiroz, quien era asesor y conductor de Flavio Bolsonaro, pasaron en el período de un año 1,2 millones de reales (unos 315.800 dólares), cifra considerada "incompatible" con su salario, que era de 23.000 reales (unos 6.000 dólares).

El organismo fiscal también detectó que Queiroz depositó 24.000 reales (6.400 dólares) en una cuenta de Michelle Bolsonaro, esposa del presidente electo y quien, como él, no declaró ese dinero a las autoridades fiscales.

En la alocución, Bolsonaro fue enfático al decir que su mayor compromiso es el combate a la corrupción y que está abierto a responder cualquier pregunta sobre el tema.

"De mi parte estoy abierto para cualquier pregunta sobre el asunto y que se investigue si es mi culpa o de mi hijo o de Queiroz" y puntualizó que esto les "duele en el corazón" porque su "mayor compromiso es el combate a la corrupción".

Durante su intervención, un ejercicio que el futuro presidente tiene previsto efectuar semanalmente para rendir cuentas de sus acciones para el futuro Gobierno, Bolsonaro también se refirió a su gabinete ministerial.

De acuerdo con el futuro presidente de Brasil, se escogieron ministros "sin interferencia política", personas "técnicas" que están trabajando por "patriotismo".

"Reducimos el número de ministerios y están listos para trabajar a partir de enero", señaló.