El activista del CDR detenido por interrumpir el acto de Borrell en Bruselas: "Es un insulto celebrar la Constitución"

"La Constitución es un teatro para hacer creer a los españoles que tienen democracia cuando simplemente se estaban traspasando los privilegios del poder". Así se ha manifestado Adriá Carrasco, el miembro del CDR que interrumpió este miércoles el discurso del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en un acto de la Sociedad Civil Catalana sobre 40 años de la Constitución.

Carrasco, tras gritar "la Constitución es una puta farsa" fue desalojado, esposado y encerrado en una celda en Bruselas durante "seis o siete horas".

"Era un acto de celebración de 40 años de la Constitución", ha afirmado Carrasco: "Creo que es un insulto celebrar una Constitución que deriva de una Transición fallida, un teatro para hacer creer a los españoles que tienen democracia cuando simplemente se estaban traspasando los privilegios del poder".

"Son la misma mafia que nos gobernaba antes y ahora y lo mínimo que podía hacer es denunciarlo y expresar una opinión contraria en su casa", ha sostenido: "Si se presentan oportunidades como ésta y pienso que es un insulto tan grave lo que no haremos será estar callados y les gritaremos a la cara que por aquí no pasamos".

Carrasco, que se trasladó a Bruselas, está acusado por la Fiscalía española de presunta sedición, rebelión y terrorismo. Carrasco había sido acusado en el marco de la operación "Cadera" contra sabotajes en las vías públicas.

Durante su discurso, Borrell afirmó que los últimos los 40 años de la Constitución "han sido los mejores años de nuestra historia desde la batalla de Trafalgar. Perdimos la frota, perdimos las colonias y vinieron años duros y difíciles. Y los últimos 40 han sido los mejores. ¿Por qué no los vamos a celebrar?"

Borrell, no obstante, ha afirmado que España vive la "mayor crisis institucional de la democracia" por un "intento programado de subvertir el orden constitucional", aunque a veces digan "que era un juego o que estaban jugando al póker". "Para ellos", ha afirmado Borrell, "el pueblo catalán está compuesto sólo de quienes están a favor de la independencia, y si no, eres un traidor. Y contra eso hay que luchar. Y el mejor servicio que podemos hacer a la Constitución es explicar que no es cierto que el pensar de una determinada manera te excluye del colectivo social. Es el gran reto que hay en Catalunya, y quiero reclamar de todos una participación activa para que eso no pase".