Pablo Casado ya se da por vencedor: "Estoy convencido de que vamos a ganar"

Los tres candidatos favoritos para liderar el PP ya han votado. Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría lo han hecho en la misma sede, en el distrito de Salamanca, con apenas media hora de diferencia. El más joven ha acudido con su esposa y ha sido recibido entre aplausos entre una nube de periodistas y cámaras. Esta es la única sede donde el partido ha permitido la entrada de la prensa. La exvicepresidenta ha llegado sola y también ha recibido aplausos de algunos afiliados.

Tras depositar su voto en la urna, Casado ya se daba por ganador. En declaraciones a los medios, el candidato ha asegurado que tiene "buenas sensaciones". "Estoy convencido de que vamos a ganar", ha dicho. "Cuando tengamos los resultados podremos ir a celebrarlo", ha añadido. El exvicesecretario continúa cerrado a una candidatura unitaria cuando se conozcan los nombres de los dos candidatos más votados. A su juicio, lo más "democrático" es ir a la segunda vuelta sin integración.

Soraya Sáenz de Santamaría vota en la sede del PP en el distrito de Salamanca, en Madrid. Sofía Pérez Mendoza

Su discurso de victoria contrasta con la prudencia de Soraya Sáenz de Santamaría, que ha evitado hablar de futuribles. "No es día para hablar de estas cosas. Tenemos que salir unidos", ha afirmado la exvicepresidenta, que no descarta unir candidaturas una vez pasada esta primera vuelta. "¿ Cree que sería un fracaso no pasar?", le ha preguntado una periodista. "Hay que dejar a la gente votar. No contemplo esa posibilidad porque no es el día", ha respondido.

La expectación mediática en la sede de Salamanca, donde están afiliados los dos candidatos, era máxima. Aquí están inscritos para votar algo más de 300 personas. Algunos se sorprendían del trasiego de periodistas y cámaras de televisión. Con la entrada de Casado y Sáenz de Santamaría se ha paralizado todo; la atención de toda la sede estaba puesta en ellos. Han llegado con media hora de diferencia y no se han cruzado en el piso de la calle Goya donde se ubica la sede.

María Dolores de Cospedal, votando en Albacete. / PP

María Dolores de Cospedal ha optado también por la cautela. Tras votar en Albacete ha asegurado que una "buena participación es buena para todos" y ha definido el proceso como una "oportunidad para los militantes". "Hoy es un día muy importante para el PP y para España", ha apuntado.

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha aportado el primer dato de participación de la jornada: hasta las 12 han votado el 30% de los inscritos. La Comisión Organizadora ha actualizado avanzada la mañana. Una hora después, a las 13, el dato de participación alcanzaba el 35%.

En las sedes de Madrid el ambiente es de total tranquilidad y, salvo excepciones, con poco movimiento. En la mayoría de agrupaciones madrileñas no votarán más de 100 personas. Los miembros de la mesa han recibido órdenes de no informar a los periodistas de cómo va la jornada y se limitan a mirar los censos, identificar a los votantes y garantizar que el proceso se desarrolle con normalidad.

Génova ha habilitado un despacho para que cada candidato siga junto a su equipo de campaña el escrutinio desde la sede central. A las 20.30 está previsto que se cierren las urnas y comience el recuento. Los resultados no se esperan hasta bien entrada la madrugada.