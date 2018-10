Casado asegura que la subida del salario mínimo provocará "colas" en las empresas para pedir aumentos de sueldo

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha sumado este martes a la ola de alarmismo generada ante el acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Unidos Podemos que prevé una subida del salario mínimo a 900 euros. El líder de los conservadores ha asegurado que ese incremento provocará "colas" en las empresas de trabajadores que reivindicarán subidas de sueldo "de forma gradual", provocando un aumento del 20% en el conjunto de salarios de los españoles.

Casado ha realizado estas declaraciones en un desayuno informativo organizado por Europa Press al que han asistido numerosos dirigentes de su partido pero también empresarios. A ellos se ha dirigido para criticar la subida del salario mínimo prevista por el Ejecutivo: "Estamos todos de acuerdo en que cuando el salario mínimo sube vuestros directores de recursos humanos van a tener colas en sus despachos para que los otros salarios suban de forma proporcional", les ha dicho.

A su juicio, "la subida del salario mínimo de un 22%" como la pactada entre PSOE y Unidos Podemos será "la precursora" de un incremento general de todos los sueldos de un 20%, algo que, a juicio del líder del PP, es "insostenible". "¿Está la economía española preparada para una posible subida de salarios del 20%?" se ha preguntado. Él cree que no, y por eso ha vuelto a insistir en que "estos presupuestos nos van a llevar a más déficit, a más deuda y a más paro".

Las cuentas del Ejecutivo son "muy negativas" para Casado. Y esa es la idea que defenderá el miércoles en Bruselas, donde tiene previsto reunirse con los líderes europeos para denunciar los planes del Gobierno y para decirles que España está "en el camino de una nueva recesión". "Solo pido a la Comisión que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy", ha advertido. "El PP es un partido responsable. Esto no es ir a hablar mal de España. El Gobierno es un desastre y tiene a España hecha un desastre. No es que hablemos mal de España lo que queremos es que no vaya por el mal camino", ha matizado.