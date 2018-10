Casado da por muerta la legislatura y reprocha a Sánchez que no le haya llamado para hablar de Catalunya

"Esta legislatura ya ha acabado". Así lo cree el líder del PP, Pablo Casado, que pronunciaba esas palabras este martes después del ultimátum que lanzó ayer el president de la Generalitat, Quim Torra, al Gobierno condicionando el apoyo de su partido en el Congreso a la convocatoria de un referéndum independentista antes de noviembre. A juicio del presidente de los conservadores " España no puede estar chantajeada por los golpistas" y, por ello, ha vuelto a reclamar al presidente del Ejecutivo que convoque elecciones.

"Pedro Sánchez no puede seguir siendo el rehén de los independentistas", señalaba Casado durante su visita al South Summit que está teniendo lugar en Madrid. "¿Qué mas tiene que pasar para que el Gobierno ponga en marcha el 155? ¿Qué más tiene que pasar en Catalunya para que Sánchez convoque elecciones?" se preguntaba. En su opinión, "la situación en Catalunya es insostenible" porque "es una autonomía sin ley en la que los Mossos tienen líderes políticos que no les dejan afrontar los desafíos de la seguridad ciudadana" y "en la que el Parlament es rehén de grupos que ya no defienden la democracia".

Casado ha vuelto a recordar sus propuestas contra el independentismo, que pasan por una posible ilegalización de los partidos nacionalistas "que no condenen la violencia", o por la "neutralidad del espacio público" para prohibir "que cualquier funcionario lleve un lazo amarillo por ejemplo en un consultorio público, en un colegio, o como presidente de la Generalitat".

"Exigimos al Gobierno que ponga en marcha ya el artículo 155. Que se aplique con la extensión que haga falta y con la amplitud necesaria. No podemos seguir así. El presidente del Gobierno está secuestrado por el independentismo. Catalunya no merece un Gobierno débil y el apaciguamiento no es una solución, es rendirse al independentismo", ha insistido.

El líder del PP también ha reprochado a Sánchez que no le haya llamado para consultarle su postura ante la crisis catalana. "El Gobierno no ha contactado al principal partido de la oposición en ningún momento para el tema de Catalunya. Tampoco nos han llamado para final de ETA", ha denunciado. Sí ha asegurado que con quien mantiene una buena sintonía el PP es con Ciudadanos. "Esa alianza de constitucionalistas es tremendamente positiva", ha zanjado.