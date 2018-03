Catalá dice que el Rey podría tener que sancionar la presidencia de Turull por ser "un acto formal y debido"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido este jueves de que el Rey podría tener que sancionar el nombramiento de Jordi Turull como presidente de la Generalitat de Cataluña aunque este estuviera procesado porque se trata de "actos formales y debidos" que no dependen de su voluntad.

"Podría pasar, tengamos en cuenta que los actos del Rey son actos debidos, actos formales. No es que a él le parezca bien, es que tiene que ratificar este nombramiento", ha señalado en una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press.

Durante su intervención, el ministro ha explicado que, en cualquier caso, la posible investidura de Turull no implica el decaimiento del artículo 155 de la Constitución, que "seguirá vigente" mientras no se cumplan "todos los requisitos". Avisa, además, de que "hay que ver qué pasa" con los autos de procesamiento que dictará este viernes el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

"En el caso de que se celebre el pleno y que Jordi Turull reciba la confianza del Parlamento, para su nombramiento como presidente de la Generalitat faltan requisitos formales, falta el nombramiento por parte de el Rey, la publicación en el Boletín Oficial del Estado y después él tendría que designar a sus consejeros, que tendrían a su vez que ser nombrados y tomar posesión", ha explicado en una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press.

MOMENTO EN QUE DECAE EL 155

"Ese es el momento --ha añadido Catalá--, cuando ya hay un gobierno, no un presidente, que tiene que tomar posesión, en que podríamos plantear el decaimiento de las medidas del 155 pero hasta entonces, en mi opinión, siguen plenamente vigentes".

En esta línea, ha aclarado que el 155 "no es una medida asociada al Presidente de la Generalitat sino con un gobierno que fue destituido por incumplimiento grave de sus obligaciones". "Cuando este gobierno esté constituído y empiece a ejercer sus funciones ahí es donde se planteará ese decaimiento del 155", ha apostillado.

El titular de Justicia ha advertido además de que hay que "ver qué pasa mañana", cuando el juez Llarena ha convocado a las partes del proceso para entregar los autos de procesamiento y ver las medidas provisionales que puedan concurrir ya que "si Turull resulta imputado por los delitos que corresponda, eso no invalida su condición de presidente".

En este sentido, ha aclarado que si bien "es una interpretación judicial", la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que tendrían que darse "una sucesión de circunstancias" para quedar inhabilitado: "estar privado de libertad y que en el auto de procesamiento sea acusado de rebelión".

"LLARENA NO VA TACHANDO A NADIE"

Si esto se diera, no sería, en su opinión, porque el juez esté decidiendo la presidencia de la Generalitat. "Llarena no va tachando a nadie, es el instructor del Supremo que tiene encomendada una causa por delitos gravísimos, sedición, rebelión, desobediencia, nada más y nada menos, y él hace su trabajo, que es riguroso y serio, en un tiempo corto. No es que se esté metiendo en política, es que hay políticos que se han metido en líos", ha zanjado.

El ministro ha recordado que Turull "es una persona que tiene problemas graves con la justicia, con amenazas de estar imputado e incluso en prisión provisional" y considera "sorprendente" que se esté hablando de la posibilidad de que en estas circunstancias, llegue a presidir la Generalitat. "Que un gobernante con responsabilidades públicas sea alguien privado de libertad es una contradicción en sí misma", ha afirmado.

LA EXTRADICIÓN DE PUIGDEMONT DEPENDERÁ DEL AUTO

Por otra parte, preguntado por la posibilidad de que tras el auto de Llarena sobre el expresidente cesado Carles Puigdemont se solicite a Bélgica la detención y extradición, el ministro no lo descarta, aunque dependerá de los delitos que incluya el juez.

"Mañana tendremos una pieza de lectura detallada y de ahí se configurarán hechos, se tipificarán delitos y surgirá la posibilidad de reclamar a Bélgica la puesta en marcha de una orden de detención y entrega europea si el juez considera que esa tipificación coincide con tipos penales que existen en Bélgica", ha señalado.

Según ha afirmado, "lo que pasó hace unas semanas es que esa falta de tipificación e identificación con tipos penales belgas generaron la incertidumbre. "Pero mañana hay un elemento nuevo y estaremos atentos. En todo caso, las extradiciones, las entregas y las detenciones las promueven en el poder judicial", ha añadido.

RESPONSABILIDAD PENAL Y QUIZÁ CONTABLE

Tampoco descarta que los ahora señalados penalmente por su implicación en el procés tengan más adelante responsabilidades en el ámbito contable, pues "podría pasar que en paralelo con la vía penal, que es la del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional haya también una vía contable que investiga y enjuicia el Tribunal de Cuentas".

"Son caminos en paralelo y la responsabilidad que tiene un gobernante público cuando hace un mal uso de caudales públicos conlleva una responsabilidad penal y otra del Tribunal de Cuentas. Posteriormente sin duda podría haber esa responsabilidad", ha señalado.

Catalá ha criticado lo que denomina una "investidura exprés". Afirma que se trata de "una situación deliberadamente provocada para la mayor alteración de la vida democrática en Cataluña" y "es muy poco edificante a los ojos de los ciudadanos" porque "no hay una voluntad real de encontrar soluciones de futuro, sino de seguir embarrando el campo de juego".

"Si yo tuviera que elegir quién quiero que sea mi presidente en mi comunidad autónoma, preferiría a alguien que pudiera ir cada día a las ocho de la mañana a trabajar. Los gobernantes tenemos muchas obligaciones es y entre ellas un deber de ejemplaridad singular y no parece que el que esté en estos líos judiciales tenga labor de ejemplaridad en absoluto", ha añadido.

Por último, preguntado por la situación particular de Joaquim Forn, después de que fiscalía interesase su puesta en libertad por razones de salud, Catalá ha comentado que estas situaciones "forman parte del normal funcionamiento de la justicia" y se ha mostrado seguro de que en cuestión de días, habrá una resolución de Llarena "fundada en derecho" sobre este caso.