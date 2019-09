El Gobierno tacha de "absurda" la última propuesta de Iglesias y rechaza la reunión que le pide a Sánchez

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha tachado de "absurda" y "vacía de contenido" la última propuesta de Unidas Podemos de formar un gobierno de coalición que pueda desmontarse si Pedro Sánchez considera que "no ha funcionado" tras la aprobación de los Presupuestos. El Ejecutivo rechaza la petición de una reunión que ha formulado Iglesias en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta) y emplaza al grupo confederal a asumir que la "coalición es inviable" y a que se sienten los equipos negociadores de ambas formaciones para abordar la "vía intermedia" que plantea Sánchez.

"No caigamos en debatir una propuesta que deviene absurda y vacía de contenido", ha expresado la portavoz del Gobierno sobre la propuesta que formuló Iglesias a Sánchez en una llamada telefónica el jueves. "Es importante pasar ya a la última fase", ha recalcado Celaá. Para los socialistas, eso supone aceptar que la "coalición es inviable" y que solo pueden sentarse a negociar la última oferta de Sánchez: un Gobierno en solitario del PSOE, con puestos para Unidas Podemos en algunas instituciones del Estado y un sistema de "triple garantía" de cumplimiento del pacto.

"La situación por parte del PSOE está muy clara, hemos hecho oferta poderosa y estamos a la espera de que Unidas Podemos la interiorice, reflexione, saque sus consecuencias y nos responda acerca de esa oferta porque la que recibimos ayer hacía referencia a periodo de prueba sí o no", ha insistido Celaá.

"Vamos a centrarnos en lo que ya queda como principal disyuntiva", ha subrayado y ha incidido en que Unidos Podemos debe decidir si quiere enfrentar ya los problemas del país o ir a elecciones. Así lo ha hecho desde la mesa de la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

La ministra no ha querido entrar en la crítica de Iglesias al jefe del Estado, quien considera que debería "arbitrar" en esta situación y se ha limitado a decir que tiene reservado un papel constitucional. "Hará lo que considere oportuno", ha rematado. No obstante, ha reiterado que Sánchez solo se someterá a una nueva investidura si tiene los apoyos garantizados para que salga adelante.

El PSOE ha emitido en las últimas fechas temor ante la posibilidad de que Unidas Podemos le dé el apoyo sin llegar a un acuerdo programático que le garantice estabilidad en la legislatura. En ese punto ha destacado el rechazo a una coalición porque considera que no daría garantías: "Con esa fuerza política es preciso labrar un escenario de confianza. La ciudadania lo entiende y lo entenderá cada día más por qué no interesa a España un Gobierno endeble, débil, poco conexo y que no nos trae estabilidad".

Sobre la propuesta que algunos barones socialistas expresaron preguntados por El País de llegar a un acuerdo revisable más adelante en el que Unidas Podemos se pueda incorporar al Gobierno más adelante, Celaá se ha limitado a decir que son "propuestas de algunas personas". "No se ve ahí ninguna posibilidad de construir nada en firme", ha zanjado.