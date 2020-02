Ciudadanos presidirá la comisión de la Eurocámara que tramitará el suplicatorio de Puigdemont

Ciudadanos logra la presidencia de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, que tramitará los suplicatorios de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Adrián Vázquez, que ha asumido su escaño el 1 de febrero, después del Brexit, sustituye a la liberal demócrata británica, Lucy Nethsingha, que ya ha hecho las maletas precisamente por el Brexit.

"Es una comisión clave, sobre el Estado de derecho en todos los sitios en los que está siendo atacado", ha dicho el portavoz de Ciudadanos en la Eurocámara, Luis Garicano: "Es una muestra de la confianza de Renew en Ciudadanos. Es muy importante para España presidir esta comisión, y Adrián [Vázquez] defenderá el Estado de Derecho y estar siempre del lado de la ley y la justicia".

La presidencia de la comisión de Asuntos Jurídicos, así, se queda en manos de la familia liberal de Renew Europe, si bien hay diputados de otros grupos que veían con mejores ojos otros nombres, como el de la danesa Karen Melchior, para evitar la españolización en exceso del proceso del suplicatorio con un miembro de un partido con posiciones como las de Ciudadanos que pueda levantar dudas sobre la imparcialidad del trámite.

"Es un hito estar aquí, presidir una de las 20 comisiones del Parlamento Europeo", ha dicho Vázquez. "Se ha aprobado por aclamación, sin votos en contra, de la mejor manera posible", ha dicho Garicano.

Una vez renovada la presidencia de la comisión, en una próxima reunión comenzarán los trámites de los suplicatorios.

La comisión podrá pedir toda información o explicación que considere necesaria. Y Puigdemont, Comín y Ponsatí tendrán la oportunidad de ser oídos y podrán presentar documentos o cualquier otra prueba escrita.

A puerta cerrada, la comisión aprobará un documento en el que recomendará al Parlamento como institución que apruebe o desestime el suplicatorio, es decir, que suspenda o mantenga la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí. El eurodiputado ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo parlamentario ECR (el de Vox y la N-VA flamenca), será el ponente.

Durante la sesión plenaria subsiguiente a la decisión de la comisión, el Parlamento tomará una decisión por mayoría simple. Tras someterse la cuestión a votación, el presidente comunicará la decisión Puigdemont, Comín y Ponsatí, así como a las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión. Todo indica que los populares, socialistas y liberales podrán sumar mayorías en cada votación a favor de la concesión de los suplicatorios. Pero hay que votar.

Los líderes independentistas seguirán entre los No Inscritos, toda vez que retiraron su solicitud formal a los Verdes. La pertenencia a un grupo presupone estar arropado por una comunidad. Pero no necesariamente garantiza ganar o perder un suplicatorio. La alianza pro independentista catalana en la Eurocámara es transversal. Hay partidos y diputados de todos los grupos a favor y en contra. "Creo que tenemos un caso potente para defender su inmunidad", ha dicho Keller.

Por otro lado, el sistema dos suplicatorio en el Parlamento Europeo tiene diferentes fases. La primera, es un paso por la Comisión de Asuntos Legales, que examinará el caso y en la que intervendrán los diputados afectados, independientemente de su pertenencia o no a un grupo.

Después de esa fase, en función de si la Comisión da vía libre el procedimiento, se produce el voto en el pleno. Y el voto no será sólo sí o no a su entrega a la justicia española, o sí o no al independentismo: los eurodiputados sabrán que si votan sí al suplicatorio pueden estar enviando a Puigdemont y Comín a la cárcel al menos doce o trece años por el 1-O, en función de la sentencia del procés del Tribunal Supremo.

Pero, aún en el caso de que la Eurocámara aprobara el suplicatorio, aún quedaría pendiente la aprobación de la euroorden por parte de la justicia belga, que este lunes ha aplazado la decisión hasta que se despeje el suplicatorio.

La comisión de Asuntos Jurídicos es desde este lunes de Ciudadanos. Pero... ¿Cuál es la comisión del Parlamento Europeo a la que llegan todo tipo de causas? La comisión de Peticiones (PETI). ¿Y quién la preside en esta legislatura? La portavoz en Europa del PP, Dolors Montserrat. ¿Y cuál es la comisión sobre derechos y libertades del Parlamento Europeo y que puede verse afectada por informes relacionados con los derechos y las libertades en España? LIBE. ¿Y quién preside la comisión LIBE? El socialista Juan Fernando López Aguilar, mientras que la vicepresidenta es Maite Pagazaurtundúa, eurodiputada de Ciudadanos.

PP, PSOE y Ciudadanos van de la mano en Europa en el asunto catalán y así seguirá siendo cuando lleguen los suplicatorios al Parlamento Europeo: en junio pasado ya firmaron una carta para que Carles Puigdemont y Toni Comín no recibieran la acreditación temporal, como eurodiputados electos.

Y los tres grupos respaldaron los informes jurídicos de la Eurocámara sobre la imposibilidad de Puigdemont de acceder al escaño, incluido el redactado en época de Antonio Tajani –que marca la línea del posterior ya en la legislatura de David Sassoli–.