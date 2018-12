Sánchez lleva a Catalunya la subida del salario mínimo para retratar a los independentistas

El Consejo de Ministras del próximo 21 de diciembre aprobará la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en su comparecencia en el Congreso para analizar la situación en Catalunya y explicar el acuerdo del Brexit. Sánchez aprovechará su presencia en Barcelona para aprobar una de las principales medidas sociales acordadas con Unidos Podemos en el marco del acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado.

Los socialistas ya habían avanzado que el decreto para la subida a 900 euros mensuales del SMI se aprobaría en el mes de diciembre. Normalmente es en el último Consejo de Ministras del año para que entre en vigor el 1 de enero del año siguiente. Sánchez quiere lanzar mensajes sociales desde Barcelona y se ha guardado la baza del incremento del salario mínimo para retratar a los independentistas, que mantienen su rechazo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Ese ha sido el anuncio estrella de Sánchez en la comparecencia sobre Catalunya, prevista desde hace varias semanas y que ha coincidido con la escalada de tensión por parte de los CDR y el recrudecimiento del discurso del Gobierno tras el hundimiento del PSOE en las elecciones andaluzas.

Sánchez ha comenzado su intervención recordando que su apuesta sigue siendo la vía de la inclusión en vez de la "segregación" , pero ha cargado contra Quim Torra por su "retórica inflamatoria", que ha considerado "inaceptable". Además, ha aprovechado para censurar la "inacción del Govern" ante las protestas de los CDR.

El presidente ha recordado que el Gobierno envió sendas cartas a los consellers a los que afectó el acorte de la AP-7 y la apertura de los peajes y ha advertido de que si se mantiene la "actitud" de incumplimiento de las "obligaciones" enviará policías y guardias civiles para mantener el orden público, como advirtió por escrito el ministro del Interio, Fernando Grande-Marlaska. "El Gobierno no aceptará que se produzca cualquier dejación de funciones", ha avisado.

Aviso a los independentistas: la ilegalidad tendrá "respuesta"

Para Sánchez esa "dejación de funciones" resulta "injustificable", a pesar de que el Govern ya ha respondido a las misivas de la vicepresidenta y los ministros de Interior y Fomento asegurando que los mossos "mantuvieron en todo momento" el orden público.

"Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución y el Estatut contará con la respuesta firme pero serena y contundente del Estado democrático social y de derecho", ha proseguido Sánchez en la línea de amenaza que ha adoptado el Ejecutivo en los últimos días a raíz de las protestas de los CDR, de la orden de Torra de hacer una purga en los mossos por las cargas policiales y por las declaraciones del presidente de la Generalitat a favor de la vía eslovena para lograr la independencia.

En ese punto se ha detenido Sánchez, que ha asegurado que en su pasado en Bosnia fue testigo de las "consecuencias de la guerra civil": "Reivindicar la vía kosovar, la vía eslovena denota un desconocimiento de la historia, una manipulación inaceptable y la desesperación de quien no tiene más argumento que la mentira".

Tras explicar el acuerdo del Brexit que alcanzó el Consejo Europeo tras la amenaza de veto de España por Gilbraltar, Sánchez ha retomado el conflicto territorial al asegurar que su proyecto político pasa por la "transformación" y "la unión". De hecho, ha pedido al Congreso que mire fuera para "aprender" y "extraer las lecciones" de Reino Unido con el referéndum del Brexit. "Nada mejor que un referéndum para partir en dos la sociedad", ha expresado. Además, ha subrayado que los independentistas repiten los mismos "engaños" que los defensores de la salida de Reino Unido de la UE.

Sánchez, contra el afán "recentralizador" de la derecha

"Estoy plenamente convencido de que la mayoría de la sociedad catalana rechaza el unilateralismo y ansía la convivencia". Así, ha reivindicado la "moderación y la España sensata" frente al "enconamiento de las posiciones". En ese momento, ha defendido el "autogobierno" por el que apuesta el Ejecutivo frente al afán "recentralizador" de fuerzas como Vox.

Sánchez ha emplazado a ERC y PDeCAT a "reconocer" en el Parlamento catalán al resto de fuerzas no independentistas para "forjar un nuevo acuerdo entre catalanes". También ha reclamado "lealtad" a la Generalitat para seguir en la senda de la normalización de las relaciones bilaterales que, a su juicio, es el inicio de la solución del conflicto. "Por desgracia no se consigue con declaraciones que se sitúan fuera de toda lógica y apelan a la violencia", ha reprochado a Torra.

También ha reclamado "lealtad" a Pablo Casado y Albert Rivera. "La misma que yo tuve con el Gobierno de Mariano Rajoy", ha dicho. Su frase ha causado un revuelo en las bancadas de PP y Ciudadanos. "E n todas las sociedades existen crisis y conflictos", ha expresado Sánchez, que ha afirmado que "jamás" se resuelven por el "el camino del odio, la confrontación y la irresponsabilidad".

Antes de acabar su intervención, Sánchez ha avisado de que el "Gobierno avanza" anticipando el discurso de Casado, que minutos más tarde le ha reclamado que convoque elecciones "antes de que sea demasiado tarde para su partido y para el país".

Casado reclama el 155 e Iglesias que "no incendie"

Casado ha mantenido la exigencia de que el Gobierno active el artículo 155 de la Constitución para intervenir Catalunya. "¿Qué más tiene que pasar para que haga algo?", le ha preguntado. El líder del PP le ha pedido que le llame para abordar el asunto, a pesar de que ha vuelto a insistir en que el presidente es "responsable" del "golpe de Estado".

Albert Rivera también ha pedido la puesta en marcha del 155. Para Rivera, no intervenir Catalunya es "tanto" como decir que "Torra es el garante de la Constitución en Catalunya". El líder de Ciudadanos ha golpeado a los socialistas donde más les duele tras el batacazo en las andaluzas: "¿Cómo puede gobernar de la mano de quien quiere liquidar nuestra nación?", le ha preguntado. En los últimos días Sánchez ha marcado distancias con los independentistas. "Ponga las urnas, no le tenga miedo a los españoles", le ha reclamado Rivera. "Asuman que con el nacionalismo no se puede gobernar, hay que ganarles en las urnas, se puede", ha dicho Rivera en referencia al resultado de Inés Arrimadas en los comicios catalanes.

Pablo Iglesias ha reprochado a Sánchez el endurecimiento del tono: "No incendie Catalunya, no es bueno para España". El "socio preferente" del Gobierno ha cuestionado la nueva estrategia del Gobierno, pero también ha aprovechado para cargar contra la derecha a la que ha acusado de estar en la "lógica del a por ellos".