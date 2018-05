María Dolores de Cospedal: "No hay ninguna caja B aunque lo diga un juez"

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha negado la existencia de una caja B en su formación como recoge la sentencia de la primera época de la trama Gürtel. "No hay ninguna caja B, hay una contabilidad fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. Y no tengo ninguna constancia de que la haya habido antes", ha dicho en referencia a su época como secretaria general y en la precedente.

En su comparecencia ante la comisión de investigación de la financiación del PP en el Congreso, Cospedal se ha referido a los 'papeles de Bárcenas' como una supuesta "caja B de algunos", pero no del Partido Popular. "Yo nunca la he conocido", ha reiterado en varias ocasiones.

Esta afirmación se ha producido durante el turno de preguntas del portavoz de Podemos, Txema Guijarro. Mientras Cospedal hacía esta aseveración, el portavoz de la oposición le ha dicho: "¿Aunque lo diga un juez (en referencia a la existencia de la caja B)?". Y ella ha contestado: "Sí, ni aunque lo diga un juez".

La número dos del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha recuperado este martes la tesis de que el principal perjudicado por la trama Gürtel es la formación a la que ella pertenece. "Mi partido es el más perjudicado por la actuación de distintas personas", ha dicho ante la comisión de investigación de la financiación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Esas personas, ha añadido, "hace mucho que no pertenecen al Partido Popular".

Cospedal se ha negado a dar a la sentencia del caso Gürtel la "importancia nuclear" a la que ha aludido el portavoz del PSOE, Artemi Rallo. La responsable del PP ha reiterado que el partido no está de acuerdo con el fallo, al considerar a la formación responsable civil subsidiaria de 245.000 euros de la corrupción, y que por eso lo van a recurrir.

María Dolores de Cospedal ha defendido que los auténticos benefactores de ese dinero de la Gürtel eran los alcaldes de Pozuelo y Majadahonda en actos de campaña electoral que el PP nacional no controlaba porque fueron "en bares y cafeterías" y que todo ello se produjo "hace 15 años".

"Se le declara al PP partícipe a título lucrativo que es, según reconoce la propia sentencia, que el PP no tenía conocimiento de que se estaba haciendo una acción constitutiva de delito. De otra forma hubiera sido condenado penalmente y lo ha sido con una responsabilidad civil", ha dicho la secretaria general del PP.

El resto de la primera parte de la comparecencia ha constituido un duro enfrentamiento dialéctico con el portavoz del PSOE. Cuando Rallo ha acusado a Cospedal de ser una de las señaladas en la sentencia por mentir a la Audiencia Nacional, la dirigente del PP le ha instado a que repita esa "acusación de falso testimonio" fuera de la sede de la soberanía popular para que ella pueda ponerle una querella.

"No lo hago como amenaza a su señoría, líbreme dios. Si usted me acusa de falso testionio por favo hágalo fuera de esta cámara, ante un periodista, lo hace usted. Yo no le estoy amenazando le estoy pidiendo que como me está amenazando de falso testimonio, lo haga fuera", ha afirmado Cospedal.

La dirigente del PP también ha aludido a un aspecto concreto de la sentencia recuperado por Rallo, cuando los jueces dicen que los dirigentes del PP no tuvieron "credibilidad" en sus testimonios porque, si hubieran declarado lo contrario sobre la caja B, hubieran admitido que cometieron irregularidades. “Me parece un argumento muy poco jurídico y muy tendencioso, con todo el respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional, pero con toda mi disconformidad”, ha dicho Cospedal.

Antes de comenzar su comparecencia, Cospedal ha dicho que afronta con "tranquilidad" su participación en la comisión. "Vengo a defender la honorabilidad de mi partido", ha señalado Cospedal antes de entrar en la citada comisión y después de que la Audiencia Nacional diera por probada la "contabilidad paralela" del PP.

La ministra comparece en la Cámara Baja dos días antes del debate de la moción de censura que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentado contra Mariano Rajoy precisamente a raíz de la sentencia por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), por la que se ha condenado al partido al pago de una multa de 245.000 euros como partícipe a título lucrativo.