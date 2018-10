Ciudadanos acusa a su eurodiputada Carolina Punset de "viajar a Waterloo en coche oficial para reunirse con Puigdemont"

Guerra abierta en Ciudadanos entre una de sus eurodiputadas, Carolina Punset, y la dirección del partido. Punset comunicaba esta mañana de sábado su salida de la formación naranja a través de una carta, adelantada por eldiario.es, donde critica la deriva "ultra liberal" y machista del partido. Además, acusaba a Ciudadanos de controlar sus comunicaciones: "Te espían, como la KGB".

La dirección de Ciudadanos, por su parte, enviaba esta mañana una notificación por correo electrónico a Punset en la que le anuncia que le abren un expediente disciplinario por falta "muy grave", lo que supone su expulsión. Los motivos que alegan en el escrito, que según el partido estaba preparado desde hace días pero le ha sido notificado hoy por la mañana, es la visita que la eurodiputada realizó a Waterloo el pasado 9 de octubre para "entrevistarse en secreto" con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, utilizando un vehículo del Parlamento Europeo.

La eurodiputada ha respondido al correo de la dirección del partido remarcando su 'extrañeza' de que el expediente de expulsión coincida con la publicación de su carta en eldiario.es anunciando que abandona el partido y con su decisión de acudir este sábado a un programa de TV3 -la televisión pública catalana-, en el que participará esta noche. Esta es la respuesta que ha enviado Punset al Comité de Régimen Disciplinario de Cuudadanos:

Hola compañeros:

Brevemente. No os va a hacer falta la incoación de un expediente. Acabo de leer sin mucha sorpresa vuestra comunicación por correo electrónico de inicio de ese expediente. Esta mañana ya había enviado carta a los medios de comunicación para anunciar que pedía mi baja en el partido. Que casualidad que cuando se sabe que voy a participar en un programa de TV que no suele ser del agrado del partido, se me abre expediente. No obstante, lo dicho, ninguna sorpresa.

Resulta curioso, muy en la línea de este departamento, que para los insultos continuos y en redes sociales de un afiliado hacia mi persona en cambio aún no tenga resolución de ese expediente. Y os los solicitamos. Insultos muy graves.

En fin. Pongo en copia a afiliación de la voluntad de la baja. Saludos