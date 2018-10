La eurodiputada Carolina Punset abandona Ciudadanos con una dura carta contra la dirección

La eurodiputada Carolina Punset abandona Ciudadanos. Lo hace a través de una carta muy dura con la dirección del partido, al que critica por su deriva machista y "ultra liberal", su cambio en cuanto a políticas energéticas y su radicalidad en Catalunya. Además, Punset sugiere que si en Ciudadanos no sigues los preceptos de Albert Rivera sobre el 155, "te espían, tal cual hacen agentes de la KGB". Preguntada por esta afirmación de su carta, Carolina Punset asegura a eldiario.es que sospecha que su correo del Parlamento Europeo ha estado controlado.

"En los próximos días solicitaré mi baja del partido Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, que ha dejado de ser precisamente eso, de la ciudadanía", arranca Punset su carta, a la que ha tenido acceso eldiario.es. "Sigo sin comprender cómo se puede uno acostar socialdemócrata y levantar ultra liberal", dice Punset. "Es como si el Partido Popular mañana se levantara socialista".

"Vergüenza siento también como feminista", dice Punset, cuando "se tacha de ideología de género" a "lo que en realidad es terrorismo machista". Además, sugiere que la posición de Ciudadanos sobre Catalunya se ha radicalizado "por interés electoralista". En Ciudadanos "se ha escogido deliberadamente pelear únicamente por el voto de la gente de derechas o, mejor dicho, muy de derechas".

En resumen, Punset confiesa: "No comparto la mayoría de las decisiones políticas", explica. "He tardado mucho en tomar la decisión porque esperaba quizás una rectificación, un sobresalto que no se ha producido". Punset no dejará su acta como eurodiputada y permanecerá en el grupo de los liberales europeos.

Carta completa de Carolina Punset