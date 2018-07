Domènech apuesta por "pasar a la ofensiva" ante un Govern "sin orientación"

El coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha apostado hoy por que la formación "pase a la ofensiva" y aporte "claridad y propuestas" ante un Govern de la Generalitat "sin ninguna clase de orientación política".

En su intervención durante la apertura de la constitución del Consell Nacional de Comuns, en las Cotxeres de Sants de Barcelona, el coordinador general ha reafirmado el proyecto de la formación centrado en "modelos económicos y sociales basados en el bien común", la "radicalidad democrática" y la "regeneración política".

"El Govern no sabe aún de qué va la legislatura, porque las contradicciones internas ya no son sólo luchas de poder entre ERC y Junts per Catalunya, sino desacuerdos estratégicos", ha resaltado Domènech.

En este sentido, en la primera sesión del Consell Nacional después de las elecciones internas de la formación celebradas entre el 29 de junio y el 2 de julio, Domènech ha instado a "marcar claramente cuáles son nuestras posiciones políticas".

Domènech se ha referido a la Asamblea que celebra este fin de semana el PDeCAT y ha señalado que "el puigdemontismo prácticamente ha absorbido el proyecto del PDeCAT en una OPA a ERC", una Esquerra Republicana que "se ha mostrado absolutamente incapaz de convertirse en una alternativa del catalanismo popular y progresista a las derechas catalanas, como prueba la elección como presidente de Quim Torra".

Sobre el despliegue territorial de Catalunya en Comú, el coordinador general ha reclamado "generosidad absoluta", "apertura" y "pensar siempre en la construcción de propuestas que puedan ser ganadoras para la ciudadanía". hm/jdm

