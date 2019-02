Elisenda Alamany critica un "cambio de rumbo" de los comuns y no renuncia al escaño

La diputada Elisenda Alamany ha criticado este miércoles un "cambio de rumbo" de los comuns, motivo por el que ha explicado que deja el grupo de CatECP en el Parlament, pero no su escaño.

"Los comuns no han sido contundentes con la represión mientras juzgaban al Govern de nuestro país. La principal obsesión de los comuns era que los partidos independentistas votaran los presupuestos", ha dicho en una rueda de prensa respaldada por el diputado de los comuns Joan Josep Nuet, que ha aclarado que él no deja el grupo.

Alamany ha criticado que el cambio de rumbo de la formación se palpaba en las formas de hacer del partido que ha tachado de vieja política y, preguntada por si no abandonar el escaño tras dejar el grupo es propio de la nueva o la vieja política ha respondido: "Cualquier paso que haga será sometido a debate político colectivo y siempre pensando en lo que sea más útil. Alejado de argumentos moralistas".

"Estoy en un momento de reflexión. Los próximos pasos se decidirán colectivamente. Pero no descarto dejar el acta", ha explicado.

Alamany presentó a finales de octubre su plataforma Sobiranistes --de la que forma parte Joan Josep Nuet-- con la voluntad de "redirigir a un partido que se aleja del proyecto original, de una parte del partido y de la centralidad del país".

Para Alamany, esa deriva comienza con el cambio de la dirección del partido tras la marcha de Xavier Domènech después del verano en la que no se contó con ella para la coordinación general.

Esa dirección, más tarde, redactó un documento de estrategia política que Alamany reprocha que supone "un cambio de ideario hecho por la puerta de atrás con 63 personas en lugar de las 5.000 que aprobaron el ideario original", y que considera que lleva a los comuns a la quiebra, según sus palabras.

"La dirección de CatComú ha sido dubitativa, tibia. Mientras se juzgan a líderes políticos y sociales han hecho de muleta del PSOE" criticando a los partidos independentistas por no dar apoyo a los presupuestos generales, ha insistido.

También ha lamentado que la dirección hiciera "una limpieza de personas", que ha concretado que se refiere al despido de parte del equipo técnico de los comuns, una parte del cual se ha adherido a su plataforma.

FUTURO POLÍTICO

Alamany ha relatado que la decisión de abandonar el grupo es la última que toma a título individual porque a partir de ahora el resto de decisiones las tomará colectivamente.

Esa es la respuesta que ha dado también a la pregunta sobre si se plantea concurrir a los comicios con otras siglas o pasar a formar parte de otro grupo, algo que no hará a título individual, pero no descarta que Sobiranistes llegue a acuerdos con otros partidos para unas elecciones, tras un debate colectivo.

EL DEBATE DE NUET

Nuet no ha abandonado el grupo porque él forma parte de otros espacios --es el coordinador general de EUiA--: "Estoy de acuerdo con lo que dice (Alamany). He gastado muchas horas para que esto no pase, pero las propuestas no han encontrado cabida".

"Yo no lo puedo hacer porque me debo a un debate colectivo. No es solo Sobiranistes quien toma la decisión, sino todos los espacios a los que me debo", ha expresado y ha asegurado que estos espacios harán un debate sobre su continuidad en el grupo o si EUiA debe seguir en CatComú.