Errejón descarta abandonar Podemos y mantiene su intención de liderar la candidatura a la Comunidad de Madrid

Íñigo Errejón no tira la toalla. El cofundador de Podemos no se da por expulsado del partido, mantendrá su acta de diputado en el Congreso e intentará liderar una plataforma electoral amplia para la Comunidad de Madrid en tándem con la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena.

Así lo aseguran fuentes del entorno de Errejón a eldiario.es después de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, lo haya situado fuera del partido y haya anunciado que, junto a IU, se presentarán a las autonómicas contra el propio Errejón.

Pese a ello, en una entrevista en la Cadena Ser Errejón se ha situado aún como "candidato de Podemos" y considera que la decisión de integrarse en Más Madrid no le "coloca fuera" del partido. "Prefiero rebajar el nivel de drama y ponerse de acuerdo en lo importante. Queríamos concurrir con IU, Equo y ahora con Carmena, ¿eso debilita o fortalece? No creo que eso me coloque fuera de Podemos".

Desde el entorno de Errejón señalan a eldiario.es las diferencias entre lo ocurrido este jueves y la reacción de la dirección del partido cuando Rita Maestre y el resto de concejales de Podemos en el Ayuntamiento anunciaron que no se presentarían a las primarias internas y se integrarían directamente en la lista de Carmena. Entonces, la dirección autonómica de Podemos, a petición de la municipal, suspendió de militancia a los concejales e instó un proceso ante la Comisión de Garantías que, si nada cambia, acabará en expulsión.

Ahora, el partido no ha abierto ningún expediente. "A mí nadie me ha comunicado nada. Siempre he trabajado en Podemos desde que no existía. Mi forma de contribuir ha sido abrir el espacio político, no cerrarlo", ha defendido en la Cadena Ser, donde se ha mostrado legitimado "por el compromiso con la gente" que le votó "en primarias".

Por eso, se muestra "convencido" de que habrá una sola candidatura para revalidar la alcaldía "con Podemos", pese a que Iglesias se ha mostrado dispuesto a hacerse "a un lado" y no presentarse como partido a las municipales. Y también una "candidatura que va a ganar la Comunidad de Madrid" porque, a su juicio, "eso es lo que tiene más capacidad de ganar y más inquieta al PP, Ciudadanos y Vox".

En su carta, Iglesias asegura que es Errejón quien se sitúa fuera del partido. Fuentes de la formación aseguran a eldiario.es que esperan que sea él mismo quien abandone Podemos y deje el acta de diputado.

Pero desde el entorno de Errejón apuntan a que eso, de momento, no va a ocurrir y apuntan a la posibilidad de que se abra una negociación que logre un nuevo acuerdo y salve los muebles. Algo parecido a lo que sucedió el pasado mes de abril, cuando se rompieron las negociaciones entre Errejón y el secretario general en Madrid, Ramón Espinar.