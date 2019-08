Estambul retrasa la expulsión de refugiados registrados en otras provincias

El Gobierno turco ha decidido retrasar la expulsión de refugiados sirios residentes en Estambul que estén oficialmente registrados en otras provincias de Turquía, informó este miércoles la emisora HaberTürk.

"Los sirios que no están registrados en Estambul tenían tiempo (para irse de la provincia) hasta el 20 de agosto. Hemos extendido este plazo hasta el 30 de octubre", dijo el ministro de Interior, Süleyman Soylu, en una entrevista con el mismo canal.

A finales de julio, la oficina del gobernador de Estambul ordenó a los sirios no registrados en la ciudad que regresaran a sus respectivas provincias.

Los 3,6 millones de refugiados sirios en Turquía están acogidos bajo una fórmula de "protección temporal", que no les da pleno estatus de refugiado, pero les permite residir en el país de forma indefinida.

Desde 2011 han sido distribuidos en distintas provincias, donde se les registraba y donde, teóricamente, deben permanecer, aunque muchos de ellos se trasladaron a Estambul en busca de trabajo.

Varias ONG han denunciado la deportación de centenares de sirios desde principios de mes, algunos con el estatus de "protección temporal", aunque el Gobierno turco lo ha negado.

"No hemos deportado a ningún sirio no registrado. Hay algunos que han regresado voluntariamente. Los no registrados son llevados a campamentos y luego pasan por un proceso de registro", aseguró Soylu.

Turquía ha deportado en lo que va de año a 43.000 inmigrantes irregulares y espera elevar esa cifra a 80.000 a finales de año.

Muchos turcos culpan a los sirios del aumento del desempleo y de conflictos sociales en áreas con alta densidad de refugiados.