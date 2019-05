Esteban (PNV) cree que los presos deberían ejercer de diputados con plenitud y "estar en la calle"

"Deberían poder participar --en el día a día del Congreso-- como lo vamos a hacer cualquier otro", ha resumido este lunes en una conferencia-coloquio de Barcelona Tribuna organizada por 'La Vanguardia', Asociación Española de Directivos (AED) y Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País.

Esteban ha considerado que la prisión provisional de los dirigentes independentistas es un sinsentido y no contribuye a encontrar una solución, pero ha añadido que tampoco ayuda que el independentismo haya "depositado el liderazgo en los presos" y no en personas que no estén en prisión.

El portavoz del PNV ha asegurado que, cuando se vea con los presos en el Congreso, los saludará y estará un rato con ellos: "No tengo ningún mensaje especial para ellos. Primero les diré 'qué tal estáis' y luego lo que surja", ha resumido.

No ha querido pronunciarse sobre si los líderes independentistas deberían pedir el indulto si son eventualmente condenados, ya que ha argumentado que les compete a los afectados decidirlo, pero ha añadido: "Pienso que van a ser absueltos y podrán estar en la calle".