Feijóo insiste en que Sánchez "vuelva a la casilla de salida" o augura un mandato que "puede acabar mal y rápido"

El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado este martes al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, a "volver a la casilla de salida" y dejar de lado "al populismo y al indepedentismo" para negociar con las fuerzas "constitucionalistas". De lo contrario, ha augurado una legislatura marcada por una "enorme inestabilidad" y que "puede acabar mal y rápido".

Así se ha pronunciado tras ser preguntado, después de un acto en Santiago de Compostela, acerca de si está más con la postura del 'no' de Pablo Casado o el posicionamiento de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, quien pidió al líder popular que ayude a investir a Sánchez para "evitar a toda costa" que dependa de ERC y populistas.

Al respecto, Feijóo ha subrayado que "hay un deseo y una realidad". El "deseo" sería, ha remarcado, el de tener "una legislatura estable", con un gobierno "útil" que "afronte las dificultades y las curvas que vienen en la economía" y, en consecuencia, "las curvas que vienen para las familias y trabajadores gallegos".

También "desearía" que fuese un mandato en el que se "volviesen a respetar los intereses de Galicia" y en el que el Ejecutivo central "priorizase" dar solución "a los problemas creados en la legislatura anterior". "Que buscásemos y encontrásemos la solución para Alcoa, para la central térmica (de As Pontes), para las electrointensivas y para las infraestructuras gallegas. Ese es el deseo", ha apelado.

Sin embargo, ha contrapuesto que "la realidad" es que "el abrazo a Podemos y la subasta independentista de PSOE y ERC" no augura "nada positivo". A su modo de ver, todo indica que será "una legislatura de enorme inestabilidad y fragilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. E incluso de un mandato "que puede acabar mal y rápido".

"Me gustaría quedarme con el deseo, pero insisto, yo tengo un deseo y la realidad va por otro lado", ha admitido.

"VOLVER A LA CASILLA DE SALIDA"

En cuanto a los pasos que habría que dar, Feijóo se ha reafirmado en lo que dijo "desde el principio" y ha incidido en la necesidad de "volver a la casilla de salida", además de instar a Sánchez a que "se deje de planteamientos peligrosos para la unidad del pueblo español".

"Que deshaga el camino andado, que deje el populismo y el independentismo, y vuelva a hablar con los partidos con visión de Estado y constitucionalistas. Eso es lo que deseamos", ha aseverado.

Pero, a renglón seguido, también se ha mostrado convencido de que o a Sánchez "le obligan a cambiar de rumbo dentro del PSOE" o España estará abocada "de forma rápida hacia el precipicio". "Lamentablemente estamos en esta situación y mi obligación es reflejarla", ha reflexionado.

"Me gustaría que esta legislatura fuera estable y que fuese una legislatura para solventar problemas y hacer una política útil, pero, de momento, lo que tenemos es que los socios de Sánchez no van a dar ninguna buena noticia a la nación porque, entre otras cosas, pretenden que no haya nación", ha dicho.

"SOLO TRABAJA CON PODEMOS E INDEPENDENTISTAS"

Ante la insistencia de los periodistas en relación a que el PP podría evitarlo con una abstención, Feijóo ha defendido que el PP tiene "una posición muy clara" desde la noche electoral, "una posición muy clara que no pasa ni por Podemos ni por los independentistas".

"Y Sánchez solo está trabajando con Podemos y los independentistas", ha zanjado.