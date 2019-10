Francia exige elecciones o un nuevo referéndum para retrasar el "brexit"

Francia no es partidaria de retrasar de nuevo el "brexit" más allá del 31 de octubre próximo si no hay condiciones, que pasan por nuevas elecciones en el Reino Unido o un nuevo referéndum en ese país sobre la salida de la Unión Europea (UE).

La secretaria de Estado de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, señaló este lunes en la televisión "BFMTV" que "la actual incertidumbre" que pesa sobre el "brexit" "es peor que una salida sin acuerdo" del Reino Unido, porque en ese escenario, que consideró "dañino", "al menos se sabe lo que pasa".

"Europa no puede estar obligada al inmovilismo por el juego político británico", indicó la encargada del "brexit" en el Gobierno francés.

Por ello, exigió a Londres que aclare su posición lo antes posible, al tiempo que señaló que un nuevo retraso sin condiciones "no soluciona el problema".

"No es más tiempo lo que se necesita, son decisiones políticas", indicó De Montchalin, que citó dos posibilidades que justificarían el retraso del "brexit": un adelanto electoral o la repetición del referéndum de 2016.

"No somos partidarios de algo que se retrase hasta el infinito. El problema no se resuelve solo. No vamos a dar a Boris Johnson seis meses más para ver si logra un milagro", señaló, al tiempo que reiteró que no les darán "más tiempo sin condiciones".

De Montchalin señaló que desde el referéndum 2016, en el que el resultado "fue claro", "nada lo ha sido" en Londres, por lo que exigió que se aclare la posición británica.