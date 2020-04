Los españoles aprueban la gestión del Gobierno sobre la COVID-19 pero critican la vuelta a los trabajos no esenciales

Una mayoría de españoles aprueba la gestión que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo de la crisis provocada por el coronavirus. Un estudio de Metroscopia realizado en varias oleadas revela que el 55% de los consultados respalda la forma en que está actuando el Ejecutivo para hacer frente a la COVID-19. Se trata del porcentaje más alto desde el inicio de la emergencia sanitaria.

De esta forma, el Ejecutivo consigue revertir el negativo saldo evaluativo —la diferencia entre quienes aprueban y desaprueban su gestión—que mantenía desde finales de marzo. Ahora hay 17 puntos de diferencia entre quienes aprueban la gestión del Gobierno (55%) y quienes la suspenden (38%). A finales del mes pasado, las cifras eran prácticamente las contrarias: un 39% a favor, por un 51% en contra.

Sin embargo, no todos los encuestados están de acuerdo en una de las principales medidas tomadas en los últimos días: el regreso al trabajo de los sectores no esenciales. El 55% piensa que es una medida desacertada, mientras que un 39% la considera acertada. La suspensión de la actividad no esencial y el endurecimiento del confinamiento contó, en su momento, con un respaldo masivo de los españoles (89%). A juicio de los analistas de Metroscopia, este hecho indica que la ciudadanía, por ahora, sigue priorizando la salida a la crisis sanitaria por encima de cualquier otra cuestión de naturaleza política, económica o laboral.

En todo caso, la encuesta sí arroja un vuelco en la valoración de la imagen del Gobierno que Metroscopia atribuye a un triple motivo: una mayor sensación de eficacia en la gestión por el paulatino alivio de la curva de contagios y defunciones; el peso preponderante que los españoles todavía otorgan a la solución del problema sanitario por encima del económico; y la incorporación al debate público de la necesidad de un pacto entre todos los actores políticos, algo que es ampliamente deseado por la ciudadanía.

En la primera semana tras el cierre de toda la actividad económica no esencial, la aprobación de la gestión del Ejecutivo era del 37%, el valor más bajo en la serie de Metroscopia. "Esa caída coincidió con los días más críticos vividos hasta ahora en España, tanto por número de contagios como de fallecimientos relacionados con el coronavirus", sostienen los analistas, que subrayan que el rebote de 18 puntos en apenas 10 días parece guardar también relación con el creciente sentimiento ciudadano de que lo peor de la crisis sanitaria ya ha pasado. De hecho, así lo piensa ahora prácticamente la mitad de los españoles (48%).

El respaldo mayoritario a la manera en que el Ejecutivo está afrontando la emergencia sanitaria no va aparejado a un respaldo a su política de comunicación, muy criticada en las últimas semanas por el sistema en el que el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, era el que seleccionaba y leía las preguntas que los periodistas formulaban en un chat conjunto. Desde el pasado seis de abril, los informadores sí pueden hacer preguntas en directo al presidente del Gobierno y los ministros a través de un sistema de videoconferencia.

Pues bien, el 51% cree que el Gobierno no está comunicando adecuadamente las medidas que adopta frente al coronavirus, frente a un 46% que cree que sí. Entre los votantes de derechas, son ocho de cada diez los que consideran que la comunicación está siendo inadecuada. Entre los de izquierda, sin embargo, dos de cada tres sí aprueban esta gestión de la política de comunicacion. No obstante, tras esta "radical divergencia", Metroscopia ve más un "sesgo ideológico" que una diferencia real en la evaluación pragmática de la situación.

Además, dos de cada tres españoles (67%) piensan que el Gobierno no está proporcionando toda la información de la que dispone sobre la COVID-19 y sus consecuencias. De hecho, solo entre los votantes de Unidas Podemos son mayoría quienes creen que el Gobierno sí está dando toda la información de la que dispone.