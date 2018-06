Grande-Marlaska defiende que el traslado de los presos catalanes está supeditado al "conjunto de intereses, también el derecho de defensa"

Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, ha intervenido en Los Desayunos de TVE, donde ha hablado entre otros temas de la eliminación de las concertinas de la valla de Ceuta. "No podemos confrontar humanidad y seguridad, no voy a entrar en esa discusión. Humanidad y seguridad", ha defendido como planteamiento de la gestión de los flujos migratorios "como corresponde", "no obviando el trabajo excelente" de las fuerzas de seguridad "en el conjunto de las fronteras".

Sobre política migratoria y devoluciones en caliente, ha dicho que lo está estudiando "jurídicamente" y que se trata de una "cuestión compleja" a la que quiere llegar a "una conclusión efectiva". No se lo va a tomar "con calma" sino con "la seriedad y urgencia que cada cuestión puede requerir". Ha hablado luego también de la cooperación internacional y de responsabilidad de la Unión Europea y de la importancia de actuar en los "países de origen, en tránsito, de controlar las mafias. Pero no está reñido con los principios de humanidad".

Preguntado acerca del acercamiento de los políticos independentistas presos a cárceles catalanas, ha dejado como el presidente Pedro Sánchez una puerta abierta y defiende que "no es simplemente un acto de buena voluntad, es aplicación de la ley". Ha explicado que, una vez finalizada la fase de instrucción, además de la situación personal de los presos, se ha de "garantizar" que los acusados puedan "formalizar su defensa de la forma más adecuada, sin causar un prejuicio".

Ha incidido en que no tendrán "mayores privilegios ni menos, dependan o no de la Generalitat. "Hay que valorar, evaluar todas las circunstancias. No es que necesitemos la autorización del juez competente pero sí su visto bueno porque además los traslados son muy costosos personalmente", ha justificado, ya que "no es de aeropuerto a aeropuerto, sino que en un traslado ordinario, por ejemplo de Barcelona a Madrid, lo usual es pasar primero por la prisión de Zaragoza. Con lo que todos esos traslados suponen".

En cuanto al ingreso en prisión de Iñaki Urdangarin, ha defendido el "trato igualitario" y que la cárcel de Brieva podría haberla elegido cualquier otro. Además informa de un plazo de 2 meses en el que se van a "evaluar las circunstancias". "Tenemos que tener mucho cuidado en generar desconfianza en las instituciones: la crítica es necesaria, pero la confianza es importante".

Acerca de la condecoración a Billy El Niño, ha "pedido el estudio" y estudia "la posibilidad de que sea retirada", porque entiende que la petición de Unidos Podemos "puede ser razonable" ya que las condecoraciones tienen que que ser a "conductas ejemplares", y "salvo que se demuestre lo contrario" no cree que "pueda calificarse" así.

Terrorismo internacional y violencia machista

Sobre terrorismo yihadista, aceptando que no existe "riesgo 0" en ningún ámbito de la vida, ha expresado su preocupación y la importancia que le da a la colaboración global, sobre todo con Marruecos, y ha alabado la labor de las "fuerzas y cuerpos de seguridad del estado" que es totalmente "solvente".

También ha dicho que se darán "todos los pasos necesarios" para erradicar lo que ha llamado "terrorismo machista". Además de cumplir el Pacto de Estado y la ejecución de los 200 millones, desde su ministerior se estudiará con la Secretaría de Estado una reevaluación de los protocolos de prevención en violencia machista: "Mientras exista esta lacra, se tomarán todas las medidas posibles".