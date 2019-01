Hijo de Bolsonaro se defiende tras detectar ingresos sospechosos en su cuenta

El senador electo Flavio Bolsonaro, hijo del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo en una entrevista en la cadena Record que no tiene "nada que esconder", tras detectarle unos depósitos sospechosos en su cuenta bancaria, en el marco de una investigación contra un exempleado suyo.

"No tengo nada para esconderme de nadie, no me preocupo con la investigación de quien quiera que sea", declaró en la entrevista, divulgada en la noche del viernes, Flavio Bolsonaro, elegido senador en las elecciones legislativas de octubre.

Según un informe del Consejo de Control de Actividades Fiscales (Coaf), al que tuvo acceso TV Globo, las autoridades identificaron 48 depósitos realizados en un mes a una cuenta del vástago del mandatario.

Los ingresos se produjeron entre junio y julio de 2017 en una agencia bancaria situada dentro de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, donde Flavio ostenta el cargo de diputado, señaló el reporte.

De acuerdo con la entidad, fueron además siempre del mismo valor, 2.000 reales (530 dólares), hasta totalizar 96.000 reales (25.500 dólares).

El hecho de que hayan sido de forma fraccionada despierta la sospecha de una posible ocultación del origen del dinero, según un trecho del informe del Coaf, divulgado por TV Globo.

El asunto se refiere a movimientos bancarios sospechosos de Fabricio Queiroz, un exasesor de Flavio Bolsonaro, según el Coaf, órgano ligado al Gobierno.

Según la entidad, por la cuenta bancaria de Queiroz pasaron en el periodo de un año 1,2 millones de reales (320.000 dólares), una cifra que contrasta con sus ingresos mensuales, que en la época eran de poco más de 20.000 reales (5.500 dólares).

Flavio Bolsonaro denunció que está siendo investigado "desde mediados del año pasado", algo que desmiente la Fiscalía de Río, y que fue levantado su secreto bancario "sin la debida autorización judicial".

"La Fiscalía estaba diciendo que no era investigado, pero cuando leo los autos están mintiendo", manifestó.

"Exijo, como cualquier ciudadano de este país, que la ley valga para mí también, que la Constitución sea respetada para mí también, ahora, no porque soy hijo del presidente que tengo ser blanco de un procedimiento que no está respetando la legalidad", completó.

A pesar de que oficialmente no es investigado, el senador electo recurrió a la Corte Suprema, que decidió este jueves suspender, de manera temporal, las investigaciones sobre el caso, hasta que termine el receso judicial en febrero.

"Soy el mayor interesado en esclarecer todo", declaró Flavio Bolsonaro y añadió que prestará los esclarecimientos necesarios con "transparencia" y respeto a la ley".

La Fiscalía ha intentado interrogar a Queiroz hasta dos veces, pero nunca compareció por problemas de salud, según alegó. También citó sin éxito a Flavio Bolsonaro.

El Coaf también detectó que Queiroz depositó 24.000 reales (6.400 dólares) en una cuenta de Michelle Bolsonaro, esposa del jefe de Estado brasileño y quien no declaró ese dinero a las autoridades competentes.

El mandatario, que asumió el poder el pasado 1 de enero, no es investigado en el caso, pero ya aclaró que ese dinero correspondió a la devolución de un "préstamo" que él mismo hizo en el pasado a Queiroz, a quien dijo conocer desde hace años.