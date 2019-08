Iglesias cree que Sánchez quiere comicios o negociar todo en el último minuto

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha quejado a través de un mensaje en su cuenta de Twitter de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha contactado con su partido "en todo agosto" y que "no tiene previsto" que se vean hasta el día 10.

Sánchez no nos ha contactado en todo agosto y no tiene previsto que nos veamos hasta el día 10.



Si la investidura sólo puede ser entre el 17 y el 20, una de dos:



A) Quiere elecciones y no busca acuerdos



B) Pretende negociarlo todo en el último minuto



¿Es esto responsable? pic.twitter.com/QP7212oNc2