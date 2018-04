Inhabilitado el ministro de Exteriores de Pakistán por no declarar un sueldo

El Tribunal Superior de Islamabad inhabilitó hoy al ministro de Exteriores paquistaní, Khawaja Asif, por no haber declarado un sueldo que recibía de una empresa de Emiratos Árabes, en el último golpe judicial al Gobierno tras la inhabilitación también del ex primer ministro Nawaz Sharif.

Tres magistrados del tribunal inhabilitaron a Asif al considerar que vulneró el artículo 62 de la Constitución que establece que los gobernantes deben ser "honestos" y "rectos" por no incluir el sueldo que recibía de una empresa extranjera en su declaración de activos antes de las elecciones de 2013.

"Declaramos que el demandado no estaba cualificado para presentarse a las elecciones generales de 2013 al no cumplir con las condiciones descritas en el artículo 62", indicó la corte en su sentencia.

En su veredicto, los jueces ordenaron a la Comisión Electoral de Pakistán (ECP) que destituya a Asif como miembro de la Asamblea Nacional (NA, Cámara Baja), lo que provocará que pierda su cargo como ministro ante la obligatoriedad para el cargo de que posea un escaño en el Parlamento.

Según el tribunal, Asif firmó un contrato con la empresa International Mechanical and Electrical en 2011, se renovó en 2013 y de nuevo en 2017, en el que se estipula un sueldo mensual de 50.000 dirhams de emiratos árabes (en torno a 11.000 euros).

Asif fue llevado a los tribunales en septiembre de 2017 por Usman Dar, político del opositor Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) que compitió contra el ahora ministro en la misma circunscripción en las elecciones generales de 2013 y perdió.

El exministro de Exteriores afirmó en declaraciones a la televisión Geo que declaró todos sus activos ante la ECP y que apelará la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Asif sigue los pasos del ex primer ministro Nawaz Sharif, inhabilitado en julio de 2017 por no declarar un sueldo que ya no recibía de una empresa de un hijo, lo que fue considerado por el Supremo como una violación del artículo 62.

La máxima instancia judicial paquistaní dictaminó el 13 de abril que las inhabilitaciones por el artículo 62 son permanentes.

El ex primer ministro, tres de sus hijos y un yerno afrontan tres investigaciones relacionadas con la propiedad de pisos en una exclusiva zona de Londres, la creación de las compañías Azizia Steel y Hill Metal, y una más por la empresa de inversiones Flagship y otras 15 compañías.